Bagnaia salta il GP del Qatar: due fratture al piede, Ducati annuncia l’intervento

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Francesco Bagnaia non correrà il Gran Premio del Qatar di domenica 8 novembre. Dopo la caduta nella Sprint di sabato, gli esami hanno rilevato due fratture al piede destro. Il bollettino pubblicato dalla MotoGP il 7 novembre conferma il forfait; nel proprio comunicato della stessa giornata Ducati annuncia il rientro in Italia per sottoporsi a un intervento chirurgico.

Per chi segue la gara dall’Italia, cambia dunque la presenza del pilota numero 63 sulla griglia. L’appuntamento della classe regina resta previsto alle 17:00, ora italiana, secondo il programma ufficiale. Non è invece indicata una data per il ritorno in pista di Bagnaia: la squadra lega ogni valutazione al monitoraggio del recupero.

Dal primo bollettino all’annuncio Ducati

La MotoGP attribuisce al direttore medico Angel Charte il primo aggiornamento: gli accertamenti al centro medico del circuito di Lusail hanno evidenziato fratture al quarto e al quinto metatarso del piede destro. Il bollettino prevedeva ulteriori esami all’ospedale di Doha per stabilire la necessità dell’operazione.

Anche TGR Piemonte, nel resoconto del 7 novembre, riporta le due fratture e il trasferimento previsto a Doha, citando la nota Ducati. È il passaggio iniziale dell’assistenza medica, da distinguere dall’indicazione contenuta nel comunicato della squadra: il rientro in Italia per l’intervento.

Il testo Ducati consultato domenica mattina non fornisce un esito operatorio né un calendario di riabilitazione. L’annuncio del viaggio e dell’operazione non consente quindi di descrivere l’intervento come già concluso o di fissare il prossimo Gran Premio al quale Bagnaia potrà partecipare.

Il nuovo sviluppo rispetto alla Sprint

L’infortunio segue il contatto con Fermín Aldeguer che ha provocato la caduta e l’interruzione della gara breve. Il resoconto MotoGP conferma l’esposizione della bandiera rossa e il trasporto di Bagnaia al centro medico. Non sono necessarie le immagini dell’impatto per ricostruire il dato sportivo verificato: il pilota Ducati salta la gara di domenica.

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Nel nostro resoconto della Sprint vinta da Marc Márquez era già riportata l’assenza di Bagnaia dalla ripartenza. Il bollettino medico e il forfait per il Gran Premio sono informazioni ulteriori rispetto a quel risultato. Le prime libere del venerdì a Lusail appartengono invece alla fase iniziale del fine settimana, precedente all’incidente.

Domenica: gli orari italiani e il rientro da valutare

Il programma ufficiale MotoGP, pubblicato il 4 novembre, indica il warm up alle 12:40 e la gara alle 17:00 di domenica 8 novembre, entrambi in ora italiana. Restano gli orari da consultare per seguire l’appuntamento, salvo variazioni comunicate dall’organizzatore.

Per Bagnaia, la comunicazione Ducati separa il trattamento dell’infortunio dalla possibilità di tornare a correre: il recupero sarà controllato per valutare un eventuale rientro. Al momento della verifica, le fonti qui collegate confermano l’assenza in Qatar e il programma dell’intervento; non permettono di estendere automaticamente il forfait agli appuntamenti successivi.

Fonti e crediti verificabili

Verifica dell’8 novembre 2026: bollettino MotoGP, comunicato Ducati e riscontro TGR Piemonte del 7 novembre; programma MotoGP per gli orari. Le pagine esatte sono collegate nel testo. Le due fotografie sono d’archivio: mostrano Bagnaia e Márquez nel GP di Stiria dell’8 agosto 2021, non l’incidente o le condizioni fisiche del pilota nel 2026. Fonti originali, autore e licenza sono nelle didascalie.