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Bagnaia salta il GP del Qatar: due fratture al piede, Ducati annuncia l’intervento

Redazione Redazione
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8 Novembre 2026
Francesco Bagnaia sulla Ducati numero 63 sullo sfondo, con Marc Márquez sulla Honda Repsol in primo piano, nel GP di Stiria dell’8 agosto 2021.
Francesco Bagnaia sulla Ducati numero 63 sullo sfondo, con Marc Márquez sulla Honda Repsol in primo piano, nel GP di Stiria dell’8 agosto 2021. Foto d’archivio: non mostra l’incidente in Qatar o le condizioni fisiche di Bagnaia nel 2026. Foto: Box Repsol / Flickr, CC BY 2.0. Immagine integrale, ridimensionata senza ritaglio.

Francesco Bagnaia non correrà il Gran Premio del Qatar di domenica 8 novembre. Dopo la caduta nella Sprint di sabato, gli esami hanno rilevato due fratture al piede destro. Il bollettino pubblicato dalla MotoGP il 7 novembre conferma il forfait; nel proprio comunicato della stessa giornata Ducati annuncia il rientro in Italia per sottoporsi a un intervento chirurgico.

Per chi segue la gara dall’Italia, cambia dunque la presenza del pilota numero 63 sulla griglia. L’appuntamento della classe regina resta previsto alle 17:00, ora italiana, secondo il programma ufficiale. Non è invece indicata una data per il ritorno in pista di Bagnaia: la squadra lega ogni valutazione al monitoraggio del recupero.

Francesco Bagnaia sulla Ducati numero 63 sullo sfondo, con Marc Márquez sulla Honda Repsol in primo piano, nel GP di Stiria dell’8 agosto 2021.
Francesco Bagnaia sulla Ducati numero 63 sullo sfondo, con Marc Márquez sulla Honda Repsol in primo piano, nel GP di Stiria dell’8 agosto 2021. Foto d’archivio: non mostra l’incidente in Qatar o le condizioni fisiche di Bagnaia nel 2026. Foto: Box Repsol / Flickr, CC BY 2.0. Immagine integrale, ridimensionata senza ritaglio.

Dal primo bollettino all’annuncio Ducati

La MotoGP attribuisce al direttore medico Angel Charte il primo aggiornamento: gli accertamenti al centro medico del circuito di Lusail hanno evidenziato fratture al quarto e al quinto metatarso del piede destro. Il bollettino prevedeva ulteriori esami all’ospedale di Doha per stabilire la necessità dell’operazione.

Anche TGR Piemonte, nel resoconto del 7 novembre, riporta le due fratture e il trasferimento previsto a Doha, citando la nota Ducati. È il passaggio iniziale dell’assistenza medica, da distinguere dall’indicazione contenuta nel comunicato della squadra: il rientro in Italia per l’intervento.

Il testo Ducati consultato domenica mattina non fornisce un esito operatorio né un calendario di riabilitazione. L’annuncio del viaggio e dell’operazione non consente quindi di descrivere l’intervento come già concluso o di fissare il prossimo Gran Premio al quale Bagnaia potrà partecipare.

Il nuovo sviluppo rispetto alla Sprint

L’infortunio segue il contatto con Fermín Aldeguer che ha provocato la caduta e l’interruzione della gara breve. Il resoconto MotoGP conferma l’esposizione della bandiera rossa e il trasporto di Bagnaia al centro medico. Non sono necessarie le immagini dell’impatto per ricostruire il dato sportivo verificato: il pilota Ducati salta la gara di domenica.

Nel nostro resoconto della Sprint vinta da Marc Márquez era già riportata l’assenza di Bagnaia dalla ripartenza. Il bollettino medico e il forfait per il Gran Premio sono informazioni ulteriori rispetto a quel risultato. Le prime libere del venerdì a Lusail appartengono invece alla fase iniziale del fine settimana, precedente all’incidente.

Francesco Bagnaia sulla Ducati numero 63 segue Marc Márquez sulla Honda Repsol nel GP di Stiria dell’8 agosto 2021.
Francesco Bagnaia sulla Ducati numero 63 segue Marc Márquez sulla Honda Repsol nel GP di Stiria dell’8 agosto 2021. Foto d’archivio: non mostra l’incidente in Qatar o le condizioni fisiche di Bagnaia nel 2026. Foto: Box Repsol / Flickr, CC BY 2.0. Immagine integrale, ridimensionata senza ritaglio.

Domenica: gli orari italiani e il rientro da valutare

Il programma ufficiale MotoGP, pubblicato il 4 novembre, indica il warm up alle 12:40 e la gara alle 17:00 di domenica 8 novembre, entrambi in ora italiana. Restano gli orari da consultare per seguire l’appuntamento, salvo variazioni comunicate dall’organizzatore.

Per Bagnaia, la comunicazione Ducati separa il trattamento dell’infortunio dalla possibilità di tornare a correre: il recupero sarà controllato per valutare un eventuale rientro. Al momento della verifica, le fonti qui collegate confermano l’assenza in Qatar e il programma dell’intervento; non permettono di estendere automaticamente il forfait agli appuntamenti successivi.

Fonti e crediti verificabili

Verifica dell’8 novembre 2026: bollettino MotoGP, comunicato Ducati e riscontro TGR Piemonte del 7 novembre; programma MotoGP per gli orari. Le pagine esatte sono collegate nel testo. Le due fotografie sono d’archivio: mostrano Bagnaia e Márquez nel GP di Stiria dell’8 agosto 2021, non l’incidente o le condizioni fisiche del pilota nel 2026. Fonti originali, autore e licenza sono nelle didascalie.

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