WEC Monza, Fuoco in pole con Ferrari: gara domenica alle 11

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Antonio Fuoco ha conquistato la pole position della 6 Ore di Monza con la Ferrari 499P numero 50. Nelle qualifiche di sabato 7 novembre 2026 ha preceduto di 96 millesimi la Genesis numero 19 di Mathieu Jaminet. La gara conclusiva del Mondiale Endurance partirà domenica 8 novembre alle 11:00, ora italiana: il risultato del sabato assegna il primo posto sullo schieramento, non l’esito della corsa.

La ricostruzione della FIA e il comunicato dell’Autodromo di Monza, entrambi del 7 novembre, confermano la prima fila Ferrari–Genesis. Il circuito indica per Fuoco il tempo di 1’33”364.

La numero 50 davanti, la 51 in seconda fila

Fuoco condividerà la Ferrari numero 50 con Nicklas Nielsen e Miguel Molina. Alle spalle della Genesis di Jaminet, la seconda fila comprende la Cadillac numero 38 di Earl Bamber e la Ferrari numero 51 portata in qualifica da Antonio Giovinazzi. La terza Ferrari, la numero 83 di Robert Kubica, è indicata dall’autodromo in ottava posizione.

È uno schieramento da leggere per singola vettura: il primo posto della numero 50 non coincide con una prima fila interamente Ferrari. Anche il distacco ridotto dalla Genesis descrive il confronto sul giro, senza misurare la competitività lungo tutte le sei ore.

Una qualifica con pochi riferimenti sull’asciutto

Il resoconto di Automoto.it ripercorre i due passaggi della sessione: Fuoco è stato il più veloce nella fase iniziale e poi nella Hyperpole di dieci minuti. La FIA sottolinea che le prove libere bagnate avevano impedito di raccogliere riferimenti precedenti sull’asciutto.

Per il pilota italiano è la quinta pole assoluta nel WEC, la prima dopo diciotto mesi. Per la 499P è l’undicesima nella serie e la quarta consecutiva in Italia, contando i tre appuntamenti precedenti a Imola. Questi precedenti danno il contesto del risultato; non permettono di anticipare strategie, condizioni meteorologiche o vincitore di domenica.

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Toyota arretrata, Lexus davanti in LMGT3

Le due Toyota che si contendono il titolo piloti non hanno superato la prima fase: la numero 8 è quindicesima, la numero 7 sedicesima. Il titolo Costruttori è invece già stato assegnato a Toyota, come ricorda Monza: i due campionati vanno tenuti distinti. Il circuito riporta per Ferrari l’obiettivo del secondo posto fra i costruttori, ancora conteso con BMW.

In LMGT3 la pole è della Lexus numero 78 del team Akkodis ASP, qualificata da Hadrien David in 1’47”523. Monza precisa che il risultato segue la penalità per i limiti della pista all’Aston Martin numero 23 di Eduardo Barrichello. La Corvette numero 33 è seconda di classe, a 14 millesimi: è un distacco diverso dai 96 fra Ferrari e Genesis nella categoria Hypercar.

L’appuntamento di domenica per il pubblico italiano

Le 11:00 indicate da FIA e autodromo sono già nell’ora di Monza, quindi non richiedono conversioni per chi segue dall’Italia. Alla verifica serale del 7 novembre il circuito segnala ancora biglietti con accesso libero a tutte le tribune; disponibilità e condizioni d’acquisto vanno controllate nella prevendita ufficiale.

Il WEC di Monza è distinto dall’altro impegno Ferrari del weekend, il GP di Formula 1 in Brasile con Hamilton dal fondo. Per seguire gli altri aggiornamenti automobilistici è disponibile la sezione Auto di LSDI.

Fonti e crediti

Verifica del 7 novembre 2026 sulle pagine esatte FIA, Autodromo di Monza e Automoto.it collegate nel testo. Monza dichiara come fonte il comunicato FIA-WEC: i due testi istituzionali non sono testimonianze indipendenti. Le fotografie di archivio, con autori e licenze nelle didascalie, illustrano le 499P e non documentano questo evento.