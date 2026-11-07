Napoli–Lazio, tornelli dalle 10: i varchi per abbonati e i documenti da portare

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Napoli–Lazio di domenica 8 novembre avrà i tornelli aperti dalle 10, due ore e mezza prima del calcio d’inizio delle 12:30. La SSC Napoli lo ha comunicato oggi, 7 novembre, insieme alle indicazioni sui varchi riservati agli abbonati e sui documenti da presentare al Maradona. Per chi ha già il biglietto, i controlli da fare prima di partire riguardano soprattutto il settore e il formato del titolo.

Il nuovo avviso del club distingue l’apertura degli ingressi dal periodo di uso esclusivo di alcuni varchi. La gara appartiene all’undicesima giornata, come conferma il programma della Lega Serie A.

I varchi per abbonati e il termine delle 12

Settore Accessi riservati indicati dal Napoli Curva B Gate 8, 9 e 12 Curva A Gate 24 e 25 Distinti Gate 19 e 20 Tribuna Prefiltraggi 2 e 3; Gate 1 anche per le scuole

La riserva vale dall’apertura fino a trenta minuti prima della partita: applicando l’indicazione alle 12:30, il termine è quindi mezzogiorno. Poi questi cancelli tornano disponibili per tutta l’utenza. È il termine della riserva, non un orario limite generale per entrare né il momento consigliato per arrivare.

Passbook, Fidelity Card e documento: cosa preparare

Il club richiede un documento d’identità valido insieme al titolo d’accesso. Per il Passbook va mostrato il titolo nell’app dello smartphone: uno screenshot non viene considerato valido.

Il comunicato sui biglietti del 27 ottobre chiarisce il caso della Fidelity Card: bisogna avere con sé carta, segnaposto e documento. Il segnaposto da solo non dà diritto all’ingresso. Può essere ristampato attraverso il collegamento TicketOne indicato nella comunicazione ufficiale.

La verifica pratica dipende dunque da come è stato emesso il biglietto. Chi ha il titolo nel wallet controlli di poter aprire il Passbook; chi lo ha caricato sulla Fidelity Card controlli anche il segnaposto. Non sono documenti intercambiabili. Per la vendita libera il piano prevede il Passbook online oppure il biglietto cartaceo emesso da un punto vendita abilitato, senza obbligo di Fidelity Card.

Vendita e disponibilità sono due cose da controllare separatamente

Il piano del 27 ottobre prevedeva la vendita libera dal 2 novembre, subordinata ai posti residui e a eventuali prescrizioni delle autorità, fino all’esaurimento o al fischio d’inizio. Questo articolo non verifica i posti ancora acquistabili. Il piano esclude inoltre il cambio utilizzatore: prima di acquistare occorre controllare attentamente il destinatario del titolo e le condizioni applicate.

Per il contesto sportivo, il Napoli arriva dal 2-0 subito contro la Juventus. L’undicesimo turno è già cominciato con Venezia–Udinese: il servizio sugli accessi riguarda però esclusivamente la partita di domenica al Maradona.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 7 novembre 2026: avviso SSC Napoli sui tornelli del 7 novembre, piano biglietti del 27 ottobre e calendario Lega Serie A, collegati nel testo. Il fatto nuovo è la comunicazione degli ingressi per domenica; disponibilità dei posti e tempi di attesa ai controlli non sono verificati in tempo reale. Le fotografie sono d’archivio, con data, autore e licenza nelle didascalie.