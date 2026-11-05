Berrettini si ritira da Parigi: salta Alcaraz, nessuna data di rientro

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Matteo Berrettini si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi e non affronterà Carlos Alcaraz giovedì 5 novembre. La sfida degli ottavi, prevista nella sessione serale, è stata annullata: lo spagnolo passa direttamente ai quarti di finale. Lo conferma l’organizzatore nel programma ufficiale aggiornato alle 12:30. Il motivo del forfait è un problema fisico al braccio, sul quale l’azzurro ha annunciato ulteriori accertamenti.

La partita prevista dalle 19 non si gioca

Per chi aveva segnato l’appuntamento in agenda, la conseguenza è immediata: Berrettini–Alcaraz non è una partita rinviata a un altro orario. Il ritiro chiude il percorso del romano nel torneo e libera il posto dello spagnolo nel turno successivo, senza che i due debbano scendere in campo.

La pagina del Rolex Paris Masters precisa che la sessione serale, indicata con inizio non prima delle 19, è stata rivista dopo il forfait. Quell’orario descrive dunque il programma della sessione: non resta un orario valido per attendere l’incontro fra l’italiano e lo spagnolo. Non c’è un punteggio da attribuire alla sfida, perché non è stata disputata.

Il dolore e gli accertamenti annunciati

Nel messaggio sui social ripreso da Reuters, Berrettini spiega che il dolore al braccio presente da alcuni giorni non gli consente di giocare in serata. Aggiunge che nei prossimi giorni si sottoporrà agli esami necessari per capire meglio il problema.

L’organizzatore parla più specificamente di un problema al gomito. Sono le formulazioni delle due fonti: il messaggio riportato dall’agenzia non contiene una diagnosi definitiva né un tempo di recupero. Gli accertamenti annunciati serviranno a chiarire il quadro. Al momento non c’è quindi una data di rientro verificata da indicare, né una base per estendere automaticamente il forfait agli altri appuntamenti della stagione.

Alcaraz ai quarti: attende Fils oppure Fritz

Il beneficiario del ritiro è Alcaraz, seconda testa di serie del tabellone parigino. Reuters indica come suo prossimo avversario il vincitore del confronto fra il francese Arthur Fils e lo statunitense Taylor Fritz. Questa è la coppia prevista dall’incrocio del tabellone, non ancora il nome di un avversario da dare per certo sulla base delle fonti consultate.

Da non perdere New York, Crippa secondo in 2h06:14: il miglior piazzamento italiano dal 1996

Lo spagnolo aveva superato Alex Michelsen nel proprio incontro d’esordio. Il passaggio ottenuto ora è invece un walkover: avanza grazie al ritiro dell’avversario prima del match, senza una nuova vittoria giocata sul campo.

Il finale di stagione e gli aggiornamenti da seguire

Parigi si inserisce nella corsa verso le ATP Finals di Torino. Per orientarsi fra i due conteggi resta utile la distinzione fra Race stagionale e classifica mondiale, spiegata nel nostro approfondimento sulla Race del 26 ottobre: i punti di quella rilevazione non sono una graduatoria aggiornata dopo il forfait odierno.

Gli altri risultati verificati sono raccolti nella sezione Sport. Per Berrettini, il prossimo aggiornamento sostanziale sarà l’esito degli accertamenti annunciati; per Alcaraz, la definizione dell’avversario nei quarti.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 5 novembre 2026: Rolex Paris Masters, programma aggiornato del 5 novembre; Reuters su The Star, notizia del 5 novembre. Fotografie d’archivio dei due giocatori a Wimbledon, estranee al torneo di Parigi 2026; originali, autori e licenze sono indicati nelle didascalie.