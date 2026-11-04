Bob Dylan incontra Leone XIV: domani il concerto di Roma con i telefoni in custodia

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Bob Dylan ha incontrato Papa Leone XIV nel pomeriggio del 4 novembre 2026, nel Palazzo Apostolico vaticano. La notizia è stata diffusa da Vatican News alle 17:10. Il cantautore è a Roma alla vigilia del concerto di giovedì 5 novembre al Palazzo dello Sport: la scheda ufficiale di EUR S.p.A. conferma l’inizio alle 21.

Sono due appuntamenti distinti: l’udienza è un incontro privato, lo spettacolo è una tappa del calendario italiano. Per chi ha un biglietto, la conseguenza pratica da ricordare riguarda il telefono: l’organizzatore prevede custodie sigillate e aree dedicate per poterlo utilizzare. Non basta quindi preparare la serata come un normale concerto con lo smartphone sempre disponibile.

L’udienza e ciò che è stato reso pubblico

Vatican News descrive un incontro breve, con saluti e scambi di battute al tavolo. Leone XIV ha regalato a Dylan un rosario; il musicista ha ricambiato con Chronicles – Volume 1, la sua autobiografia. Anche il resoconto di Vatican Report del 4 novembre conferma l’udienza privata e precisa che non sono stati diffusi dettagli della conversazione.

La fonte vaticana ricorda un precedente letterario recente: a luglio Leone aveva utilizzato versi di Go Away You Bomb nella prefazione al volume Disarmata e disarmante. La pace è un dono. Quel richiamo documenta un interesse per il testo di Dylan, ma non permette di attribuire al colloquio di oggi un’agenda politica o dichiarazioni sul disarmo non rese pubbliche.

L’incontro si colloca negli impegni romani del Pontefice: LSDI ha già raccontato la conferma del viaggio in Sudamerica dal 6 al 17 novembre. La visita del cantante non costituisce, da sola, un aggiornamento a quel programma.

Roma il 5 novembre, Bologna il 7

Il sito ufficiale di Bob Dylan indica Roma, Palazzo dello Sport, per il 5 novembre. La pagina del promotore D’Alessandro & Galli presenta le date come Lights of Autumn Tour: Milano il 2 novembre, Roma il 5 e Bologna il 7, all’Unipol Arena. Roma è dunque la seconda delle tre tappe italiane annunciate.

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Il portale turistico ufficiale di Roma riporta per l’appuntamento romano le 21 e l’indirizzo del Palazzo dello Sport in Piazzale dello Sport 1. Avverte inoltre che il programma potrebbe subire variazioni. Queste schede confermano data, sede e orario; non costituiscono una promessa sulla scaletta o sulla durata dell’esibizione.

Il telefono resta con lo spettatore, dentro la custodia

Nelle istruzioni del promotore, il personale Yondr aiuta all’arrivo a inserire il telefono nella custodia chiusa. Il dispositivo rimane con il proprietario per tutta la serata: non è prevista una consegna del telefono da recuperare altrove dopo lo spettacolo.

Se occorre accedervi, anche per un’emergenza, le istruzioni consentono di recarsi in un’area dedicata e segnalata per sbloccare la custodia; lo staff può fornire assistenza. Il divieto riguarda le riprese audio, video e fotografiche durante l’evento. L’organizzatore descrive la modalità come obbligatoria.

Prima di partire conviene quindi rileggere le comunicazioni associate al proprio biglietto e individuare sul posto le aree autorizzate. Per eventuali cambi di programma valgono gli avvisi relativi alla singola data: le condizioni di altri spettacoli, come i recuperi annunciati dai Deep Purple, non si trasferiscono automaticamente al concerto di Dylan.

Fonti e crediti verificabili

Le fotografie sono d’archivio: la facciata di San Pietro di Clemens van Lay e Dylan a Barcellona di F. Antolín Hernández. Non documentano l’udienza odierna né il concerto del 5 novembre. Originali, crediti e licenze nelle didascalie.