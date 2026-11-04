Yamaha NMAX E e XENTER E: batteria fissa e 104–108 km dichiarati

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Yamaha porta a EICMA NMAX E e XENTER E, due nuovi scooter elettrici con batteria fissa da 3,5 kWh. Nel comunicato del 4 novembre la casa dichiara autonomie di 104 km per NMAX E e 108 km per XENTER E, entrambe nel ciclo WMTC. Sono valori di omologazione annunciati dal costruttore, da distinguere dalla percorrenza che si otterrà nell’uso quotidiano. Nelle pagine consultate non è indicato un prezzo italiano.

La novità riguarda due impostazioni diverse della mobilità urbana: NMAX E riprende la famiglia degli scooter sportivi MAX, mentre XENTER E punta sulle ruote alte, da 16 pollici sia davanti sia dietro. Per chi valuta uno scooter elettrico per andare al lavoro, il dato comune più concreto è però la batteria non estraibile: la ricarica va organizzata sul veicolo.

NMAX E: 104 km dichiarati e display da 5 pollici

La scheda pubblicata da EICMA per NMAX E lo colloca nella categoria equivalente a un 125 cc a benzina. L’organizzatore indica una potenza massima di 7,5 kW e una coppia di 33,3 Nm. La comunicazione Yamaha conferma la nuova unità elettrica compatta eAxle, la batteria da 3,5 kWh e i 104 km WMTC.

Le tre modalità di guida sono S, T ed E. La strumentazione è un TFT da 5 pollici, con collegamento all’app Yamaha Motor On: fra le funzioni annunciate ci sono navigazione svolta per svolta, posizione del mezzo, distanza percorsa e stato di carica. È prevista anche una funzione di retromarcia, utile nelle manovre da fermo.

Yamaha dichiara uno spazio sottosella capace di accogliere un casco integrale, precisando che la compatibilità dipende da forma e dimensioni del casco. Il vano annunciato non equivale quindi alla garanzia di poter sistemare qualsiasi modello.

XENTER E: ruote da 16 pollici e 108 km WMTC

Per XENTER E il comunicato Yamaha descrive un telaio di nuova progettazione e ruote da 16 pollici su entrambi gli assi. L’autonomia dichiarata sale a 108 km, con la stessa capacità nominale di batteria indicata per NMAX E. La differenza è di quattro chilometri nel ciclo di prova: da sola non consente di stabilire quale dei due consumerà meno sul percorso del singolo utente.

Anche XENTER E dispone di tre modalità S/T/E, display TFT da 5 pollici, collegamento Yamaha Motor On e retromarcia. Il costruttore annuncia una pedana ampia e un vano per il casco integrale, con la stessa riserva sulle dimensioni. Le caratteristiche descrivono il progetto; non sono il risultato di una nostra prova su strada.

Batteria fissa: cosa verificare prima dell’acquisto

Per entrambi Yamaha annuncia un caricatore a bordo che permette di utilizzare la ricarica domestica e stazioni pubbliche per automobili. Con una batteria fissa, la disponibilità di una presa raggiungibile dal mezzo diventa un punto da chiarire prima dell’ordine. Connettori, accessori necessari, tempi e condizioni della ricarica italiana andranno verificati nella documentazione commerciale dedicata.

Non tutte le proposte elettriche presentate al salone adottano la stessa soluzione: nella gamma Vespa elettrica abbiamo distinto versioni e batterie. Il confronto utile parte quindi dalla possibilità concreta di ricaricare, oltre che dai chilometri dichiarati.

Il calendario annunciato e i dati ancora mancanti

EICMA indica per NMAX E la primavera 2027 e i colori Avio Blue e Platinum Silver. Questa indicazione non precisa le consegne dei singoli allestimenti in Italia. Il comunicato globale del 4 novembre non fornisce un calendario italiano per XENTER E: non va esteso automaticamente a questo modello quello del NMAX E.

Prima di confrontare il costo dei due scooter servono dunque listino italiano, dotazione effettivamente acquistabile e condizioni di consegna. Chi visita il salone può affiancare le novità di prodotto al programma Yamaha con Service Corner e appuntamento XSR900 del 7 novembre, già descritto separatamente.

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