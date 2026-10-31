DAZN Family, HBO Max incluso da novembre: requisiti e attivazione

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Da novembre gli abbonati a DAZN Family con fatturazione diretta potranno attivare HBO Max Base con pubblicità senza un costo aggiuntivo sul proprio piano. La guida ufficiale DAZN conferma requisiti e procedura; la novità, annunciata il 30 ottobre secondo MondoMobileWeb, riguarda sia i clienti già attivi sia le nuove sottoscrizioni.

Per chi paga già entrambi i servizi, il passaggio utile è controllare come vengono fatturati i due abbonamenti. L’inclusione riguarda una formula precisa e richiede un’attivazione: avere un qualsiasi piano DAZN non basta. Al 31 ottobre la guida indica novembre, senza fissare un giorno di avvio valido per tutti.

Chi rientra e quale versione di HBO Max riceve

Come ricostruisce anche DDay nel resoconto del 30 ottobre, l’offerta comprende Family mensile e annuale, con pagamento anticipato oppure dilazionato. Il requisito è che l’abbonamento sia fatturato direttamente da DAZN. Chi riceve DAZN attraverso TIMVISION resta escluso da questa specifica iniziativa, anche se dispone del piano Family: per il proprio pacchetto deve verificare le condizioni con TIM.

La versione inclusa è Base con pubblicità, con risoluzione Full HD e visione su un massimo di due dispositivi contemporaneamente. Standard e Premium non rientrano nell’accordo. Chi usa un altro piano DAZN può ottenere l’inclusione passando a Family, ma deve prima valutare il costo complessivo del cambio: l’assenza di un supplemento per HBO Max non equivale alla gratuità dell’abbonamento sportivo.

Attivazione da DAZN, visione su HBO Max

Il percorso indicato dall’assistenza parte da «Il mio account» su DAZN, attraverso il banner promozionale o il pulsante di attivazione. Per una nuova sottoscrizione Family è prevista anche la schermata di conferma. L’offerta non si attiva direttamente dall’app HBO Max.

Dopo il collegamento, film e serie si guardano nell’app HBO Max oppure sul suo sito, con un account separato. I contenuti del catalogo non vengono trasferiti nell’app DAZN. È una distinzione pratica per chi usa la televisione: l’attivazione e la successiva riproduzione passano attraverso due servizi differenti.

Da non perdere Jovanotti, il docufilm arriva al cinema: cosa vedremo e quando

Il collegamento fra piattaforma e programma va verificato anche per gli altri contenuti: nella nostra guida a Milan-Inter sono indicati i servizi che trasmettono il derby; per la fiction Libera 2, il riferimento online è invece RaiPlay.

Abbonamenti esistenti, pausa e disdetta

La guida DAZN distingue due casi per chi possiede già HBO Max. Se la fatturazione è diretta da HBO Max, l’abbonamento precedente verrà disattivato automaticamente. Se arriva da un partner terzo, potrebbe essere necessario cancellarlo autonomamente. Prima di considerare eliminato il vecchio addebito, occorre quindi controllare quale soggetto lo gestisce.

L’accesso incluso segue la durata di Family. Disdicendo, passando a un altro piano o esercitando il recesso, viene disattivata la possibilità di guardare HBO Max tramite l’offerta; l’account rimane. Una pausa DAZN sospende anche HBO Max. Se si abbandona Family e vi si ritorna successivamente, bisogna ripetere l’attivazione.

Fonti e crediti

Verifica del 31 ottobre 2026: guida ufficiale DAZN, senza data editoriale esposta; resoconti DDay e MondoMobileWeb del 30 ottobre, collegati nel testo. Nessun giorno preciso di avvio è dedotto dall’indicazione «da novembre». Le fotografie sono immagini illustrative d’archivio: non documentano l’accordo né mostrano la procedura di attivazione. Autori, pagine originali e licenza nelle didascalie.