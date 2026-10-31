Bologna-Monza 2-1: Pobega e Bernardeschi ribaltano Varela, Skorupski para il rigore

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Il Bologna batte il Monza 2-1 al Dall’Ara sabato 31 ottobre, nella decima giornata di Serie A. I rossoblù ribaltano il vantaggio iniziale di Gustavo Varela con Tommaso Pobega e Federico Bernardeschi. Nel finale Lukasz Skorupski conserva il successo parando un rigore a Patrick Cutrone: dei tre penalty della partita, è l’unico che non diventa un gol.

Il risultato è confermato dal tabellino ufficiale del Bologna e dalla cronaca di Football Italia. Per la squadra di Raffaele Palladino è la terza vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle contro Cagliari e Milan. Questa volta arriva davanti al proprio pubblico, superando anche uno svantaggio.

Dal rigore di Varela alla rimonta rossoblù

Il Monza passa al 6’: Varela trasforma il rigore che apre il pomeriggio. Il Bologna torna in parità prima dell’intervallo con Pobega, che conclude al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Juan Miranda. Si va così al riposo sull’1-1, senza che il vantaggio dei brianzoli resista fino alla pausa.

Il sorpasso arriva nella ripresa, al 59’, ancora dal dischetto. Bernardeschi batte Törnqvist dopo la revisione video dell’episodio tra Lucchesi e Theate. Il secondo rigore trasformato della gara cambia la squadra in vantaggio: da quel momento è il Monza a dover inseguire.

Skorupski ferma Cutrone e difende il 2-1

L’occasione per il pareggio brianzolo arriva all’81’, con un altro penalty. Cutrone, entrato al posto di Varela, si presenta dagli undici metri ma trova la parata di Skorupski. Il portiere interviene ancora nel recupero su un tentativo dello stesso attaccante: il punteggio rimane quello fissato da Bernardeschi.

Nel commento raccolto dal sito del club, Skorupski attribuisce il risultato al lavoro della squadra: «Non mi sento un eroe». Spiega che confermarsi dopo il successo di San Siro era un passaggio importante e indica già nella trasferta di Parma il prossimo appuntamento. La parata decisiva chiude quindi una gara diversa da quella di mercoledì, ma con lo stesso esito per i rossoblù.

Da non perdere Genoa-Juventus 2–0: Ehizibue e Baldanzi decidono nel primo tempo

Prossima tappa Parma: data e settore ospiti

Il Bologna giocherà al Tardini sabato 7 novembre alle 18. Per chi vuole seguire la squadra in trasferta, il comunicato del Parma del 28 ottobre distingue la vendita generale da quella del settore ospiti: quest’ultima aprirà lunedì 2 novembre alle 11, al prezzo di 25 euro.

La stessa pagina precisa che i residenti a Bologna e provincia possono acquistare esclusivamente nel settore ospiti e devono essere titolari della Fidelity Card del Bologna FC. Sono condizioni da verificare prima di organizzare la trasferta; l’avviso indica l’apertura dei cancelli del Tardini alle 16 del giorno della partita.

Per il contesto del turno infrasettimanale, su LSDI sono disponibili anche il resoconto di Genoa-Juventus 2-0 e la notizia sulla rinuncia di Allegri al ricorso prima di Monza-Napoli.

Fonti e crediti

Bologna FC: tabellino e dichiarazioni del 31 ottobre 2026; Football Italia: cronaca del 31 ottobre; Parma Calcio: informazioni sulla trasferta pubblicate il 28 ottobre. Le pagine esatte sono collegate nel testo. Le due fotografie sono d’archivio: non rappresentano Bologna-Monza del 2026. Autori, originali e licenze sono indicati nelle didascalie.