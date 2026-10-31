Pensioni di novembre, valuta 2 novembre: come leggere i conguagli 730

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Le pensioni di novembre 2026 saranno accreditate con valuta lunedì 2 novembre. Lo comunica l’INPS nella nota sul cedolino pubblicata il 29 ottobre. Il prospetto permette di controllare quanto sarà corrisposto e di distinguere la pensione dalle eventuali somme legate alla dichiarazione dei redditi.

Per chi sta organizzando le spese dei prossimi giorni, le due verifiche sono quindi la data del pagamento e le voci che compongono il netto. Il calendario è comune; gli effetti dei conguagli dipendono invece dalla posizione fiscale del singolo pensionato.

Perché il pagamento arriva il 2 novembre

Secondo la comunicazione dell’INPS del 29 ottobre, la regola ordinaria prevede il primo giorno bancabile del mese, con l’eccezione di gennaio, quando si passa al secondo. Nel 2026 il 1° novembre è domenica: il giorno indicato per la valuta è dunque lunedì 2.

La stessa data è riportata dall’approfondimento di QuiFinanza aggiornato il 22 ottobre. Il calendario non va confuso con una disposizione individuale di pagamento già eseguita: per l’importo personale il riferimento resta il proprio cedolino.

L’Istituto ricorda anche che la riscossione in contanti è consentita per importi complessivi fino a 1.000 euro netti. In presenza di più prestazioni pensionistiche e assistenziali, il versamento avviene con un unico mandato.

Il 730 può portare un rimborso oppure una trattenuta

A novembre prosegue l’abbinamento tra le pensioni e i dati fiscali trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. La procedura riguarda chi ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta nel modello 730/2026.

Da non perdere Pil Italia fermo nel terzo trimestre: come leggere il +0,8% acquisito

Se dalla dichiarazione emerge un credito non ancora liquidato nei mesi precedenti, il rateo può comprendere il rimborso. Se il risultato è un debito, vengono applicate le relative trattenute. L’INPS precisa che le due componenti sono esposte in voci separate: leggere soltanto il totale accreditato non permette di capire l’origine della variazione.

Per le dichiarazioni arrivate all’Istituto dopo giugno 2026, inoltre, non è garantito il numero di rate scelto dal contribuente per versare il debito. La nota non quantifica un aumento o un taglio uguale per tutti.

Quali informazioni confrontare nel cedolino

Il prospetto mensile è disponibile attraverso il servizio online dell’INPS. Per ricostruire un’eventuale differenza rispetto al mese precedente è utile tenere separati l’importo della pensione, il rimborso fiscale e le trattenute, verificando le singole descrizioni.

Chi ha scelto l’INPS come sostituto può consultare anche il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile sul portale istituzionale e nell’app INPS Mobile. La comunicazione indica l’accesso con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS.

Le notifiche digitali sono un passaggio distinto

Nella stessa nota l’INPS annuncia per il 2027 un potenziamento graduale di SEND, la piattaforma di notificazione degli atti amministrativi. L’accesso passerà principalmente dall’app IO o da SEND con identità digitale; sono previsti anche canali alternativi e Punti di Ritiro. Questa novità riguarda le comunicazioni dell’Istituto, non la data del rateo di novembre.

Vanno distinti anche i temi di lungo periodo già affrontati da LSDI: i coefficienti per il calcolo delle nuove pensioni e i requisiti anagrafici per l’uscita non spiegano da soli le voci fiscali di questa mensilità.

Fonti e crediti

INPS, nota sul cedolino del 29 ottobre 2026; QuiFinanza, approfondimento del 20 ottobre aggiornato il 22, entrambi collegati nel testo e consultati il 31 ottobre. Fotografie d’archivio: pagine originali, autori e licenza nelle didascalie.