Binance annuncia lo stop ai prelievi dopo l’attacco da 6,3 miliardi

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Binance ha annunciato uno stop ai prelievi dopo un attacco informatico con un impatto stimato dalla società intorno a 6,3 miliardi di dollari. Nell’aggiornamento del 30 ottobre riportato da Reuters, la piattaforma indica depositi operativi e un avvio della ripresa dei prelievi atteso entro 48 ore. È una previsione comunicata dall’azienda: non certifica che il servizio sia già ripartito.

Per chi utilizza la piattaforma dall’Italia, il punto immediato è distinguere tre questioni: la disponibilità delle operazioni, il recupero degli asset sottratti e la copertura delle perdite promessa da Binance. Sono passaggi differenti, che richiedono conferme distinte. Le fonti consultate descrivono un’indagine ancora aperta e non forniscono un calendario individuale dei rimborsi.

Le cifre hanno una fonte e un orario

La ricostruzione originale di TRM Labs, datata 29 ottobre e riferita alle osservazioni fino alle 00:30 UTC del 30 ottobre, stima trasferimenti per circa 6,36 miliardi di dollari da portafogli attribuiti a Binance su dieci blockchain. La valutazione utilizza i prezzi degli asset al momento dei trasferimenti.

TRM quantifica in circa 2,7 miliardi i fondi congelati nel proprio quadro temporale. Il servizio Reuters pubblicato da RTHK il 30 ottobre alle 15:00 di Hong Kong, cioè alle 08:00 italiane, riporta invece la comunicazione di Binance di circa 3 miliardi congelati. I due valori hanno riferimenti temporali e attribuzioni diversi: non vanno sommati né presentati come un unico saldo aggiornato.

Congelare asset significa impedirne determinati movimenti; non equivale a dimostrarne la restituzione ai clienti. Allo stesso modo, sottrarre automaticamente i fondi congelati dall’impatto stimato non produce una misura verificata delle perdite definitive. La contabilità finale dell’incidente resta da accertare.

Che cosa sostiene l’analisi tecnica

Secondo TRM, gran parte dei movimenti si è concentrata in circa venti minuti. L’azienda descrive un possibile problema nell’infrastruttura che firma le operazioni dei portafogli online dell’exchange. Attribuisce inoltre l’attacco a TraderTraitor, gruppo collegato alla Corea del Nord: è la valutazione della società di analisi, non un accertamento giudiziario conclusivo.

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Reuters riferisce che l’indagine iniziale di Binance considera un computer compromesso come possibile punto d’ingresso. Le cause definitive non sono stabilite nelle fonti lette. Il precedente caso Revolut raccontato da LSDI riguardava invece richieste di dati attraverso una PEC compromessa: un evento diverso, utile per ricordare che esposizione di informazioni e sottrazione di fondi non descrivono lo stesso problema.

Copertura promessa e ripartenza: le conferme da attendere

Nel resoconto Reuters, Binance si impegna a coprire tutte le perdite e indica l’utilizzo del proprio fondo di sicurezza. Questa dichiarazione non documenta rimborsi già eseguiti. Anche il termine delle 48 ore riguarda la ripresa attesa delle operazioni, non una scadenza garantita per recuperare ogni somma.

Per verificare la propria situazione serve quindi lo stato mostrato dai canali ufficiali della piattaforma, insieme alle eventuali comunicazioni sul singolo conto. La guida LSDI sulla sicurezza dei pagamenti richiama l’attenzione su codici e messaggi ingannevoli; le procedure delle carte non possono però essere trasferite automaticamente a un servizio in criptovalute. In particolare, una promessa di rimborso non rende autentico un link ricevuto via messaggio.

Restano da verificare la piena riapertura dei servizi, l’esito del recupero degli asset e le modalità concrete della copertura annunciata. Il quadro qui riportato distingue gli aggiornamenti citati dalle conferme ancora mancanti.

Fonti e crediti verificabili

TRM Labs, analisi originale dell’attacco (29 ottobre; dati fino alle 00:30 UTC del 30 ottobre); Reuters su RTHK, aggiornamento del 30 ottobre. Fotografie reali d’archivio: André François McKenzie e imgix su Unsplash, con pagine originali e licenza nelle didascalie; nessuna ritrae l’attacco o sistemi identificati come Binance.