MotoGP Sepang, Márquez primo in Practice: Bagnaia passa dalla Q1

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Marc Márquez chiude al comando la Practice del GP di Malesia, mentre Francesco Bagnaia dovrà passare dalla Q1. Venerdì 30 ottobre a Sepang il pilota Ducati ha girato in 1’57”000, precedendo il fratello Álex di 109 millesimi e Ai Ogura di 167. Jorge Martín ha interrotto il turno dopo appena tre giri: la sua presenza nelle prossime sessioni resta da valutare.

Il resoconto ufficiale MotoGP della Practice, confrontato con l’analisi di Valentin Khorounzhiy per The Race, aggiorna il quadro delle FP1 e del successivo nulla osta medico per Martín. La novità del pomeriggio è sportiva e concreta: sono definiti i dieci accessi diretti alla Q2, mentre chi è rimasto fuori dovrà affrontare il primo segmento delle qualifiche.

Márquez riparte dopo la caduta, quattro italiani in Q2

La prima posizione non è arrivata attraverso una sessione senza errori. Márquez è caduto alla curva 15 nella parte iniziale del turno, poi è tornato in pista e ha segnato il riferimento che nessuno è riuscito a battere. Álex Márquez ha completato la doppietta dei fratelli; Ogura ha conquistato il terzo posto grazie a un miglioramento nel finale.

Dietro il terzetto hanno ottenuto l’accesso diretto alla Q2 Pedro Acosta, quarto, e Fabio Di Giannantonio, quinto. Seguono Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Maverick Viñales. Franco Morbidelli è nono; Joan Mir chiude i primi dieci, a 618 millesimi dal miglior tempo. Per lo spagnolo della Honda è un risultato al ritorno annunciato per l’appuntamento di Sepang.

Di Giannantonio, Bezzecchi, Bastianini e Morbidelli sono quindi i quattro italiani già ammessi al segmento decisivo. Queste posizioni stabiliscono chi evita la Q1; non sono ancora la griglia di partenza e non assegnano punti per la Sprint o per il Gran Premio.

Bagnaia dodicesimo: la caduta chiude l’ultimo tentativo

Bagnaia ha terminato dodicesimo, a 807 millesimi da Márquez. Il resoconto del campionato colloca la sua caduta alla curva 1 negli ultimi minuti, dopo quella di Johann Zarco alle curve 7 e 8. I due episodi hanno impedito ai piloti di completare un ulteriore miglioramento utile per entrare nei dieci.

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Zarco è undicesimo, appena due millesimi davanti al ducatista. Per entrambi il sabato inizierà dunque con un passaggio supplementare nelle qualifiche. Il risultato della Practice misura il loro tempo del venerdì: non permette di anticipare la posizione da cui scatteranno né il rendimento sulla distanza di gara.

Martín si ferma: nuovo tentativo nelle FP2

Il via libera ricevuto dopo le FP1 non si è tradotto in una Practice completa per Martín. Secondo MotoGP, il pilota Aprilia ha percorso tre giri e ha rinunciato al resto del turno; la squadra prevede un nuovo tentativo nelle FP2 di sabato per capire come risponderà il polso infortunato.

The Race riporta la spiegazione del team manager Paolo Bonora: la decisione di interrompere è stata presa insieme ai medici, per evitare rischi mentre il pilota faticava a gestire lo sforzo richiesto dal giro veloce. Al momento non è un annuncio di ritiro dall’intero Gran Premio. Se proseguirà il weekend, Martín dovrà affrontare la Q1.

Gli orari italiani di sabato e domenica

Il programma ufficiale del GP di Malesia indica le FP2 MotoGP di sabato 31 ottobre alle 10:10 locali e l’inizio delle qualifiche alle 10:50. Sepang è a UTC+8, l’Italia a UTC+1: gli appuntamenti corrispondono alle 3:10 e alle 3:50 italiane. La Sprint è prevista alle 8:00 italiane; domenica 1° novembre anche il Gran Premio partirà alle 8:00.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 30 ottobre 2026 sulle tre pagine esatte collegate: resoconto MotoGP della Practice, analisi The Race e programma ufficiale. Le fotografie sono d’archivio e non documentano la giornata odierna. Soggetti, date, autori, originali e licenze sono indicati nelle didascalie.