Venezia, sciopero 30 ottobre: ACTV annuncia mezzi regolari, possibili disagi

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Venerdì 30 ottobre 2026 a Venezia vaporetti, autobus, tram e People Mover sono annunciati come regolari da AVM/ACTV dopo la precettazione dello sciopero. Restano però possibili disservizi per adesioni individuali; rimane inoltre confermata l’agitazione nei parcheggi in struttura AVM e nella rete vendita Venezia Unica di VeLa. È la distinzione contenuta nell’aggiornamento aziendale del 28 ottobre, da leggere prima di organizzare lo spostamento.

Per residenti, pendolari e visitatori il cambiamento riguarda dunque il servizio previsto, senza costituire una certezza su ogni singola corsa. Chi arriva in auto e prosegue in vaporetto deve controllare due passaggi diversi: l’accesso al parcheggio e il collegamento sull’acqua.

L’aggiornamento cambia il quadro dei mezzi

AVM/ACTV richiama la delibera della Commissione di garanzia del 22 ottobre e l’ordinanza ministeriale del 27 ottobre. In conseguenza del provvedimento, conferma il normale servizio sulle reti di navigazione, automobilistica e tranviaria e sul People Mover. Nello stesso avviso precisa che non può escludere problemi legati a singole adesioni alla protesta.

La pagina conserva, sotto l’aggiornamento, anche il precedente programma dello sciopero con fasce garantite e corse minime. La lettura deve quindi partire dal comunicato più recente in apertura: copiare soltanto gli orari riportati più in basso darebbe un’informazione incompleta rispetto al quadro annunciato dall’azienda.

Parcheggi e biglietterie restano distinti

La conferma di regolarità dei mezzi non si estende alla vendita Venezia Unica e ai parcheggi AVM. Per le strutture indicate nell’avviso — Autorimessa Comunale, Sant’Andrea, Costa e Candiani — l’azienda prevede ingressi e uscite garantiti per abbonati, titolari di tagliandi disabili e prenotati, dove presenti. Non è una promessa di accesso senza limitazioni per tutti gli automobilisti.

Per acquistare i titoli di viaggio, AVM ricorda canali alternativi agli sportelli: applicazioni mobili, emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati e portale Venezia Unica, oltre al pagamento contactless previsto dal servizio. Per chi intende usare una biglietteria fisica è utile consultare nell’avviso il punto vendita specifico e il relativo orario, anziché dedurre che tutti gli sportelli siano aperti come di consueto.

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USB conferma la protesta: cosa resta da verificare

Nel comunicato nazionale del 28 ottobre, USB mantiene lo sciopero anche nei trasporti e contesta la precettazione. È la posizione del sindacato: non documenta già cancellazioni avvenute a Venezia e non permette di quantificare oggi l’adesione del personale locale.

Anche Busitalia Veneto, nella nota del 28 ottobre, comunica il differimento disposto dal ministero per il trasporto pubblico locale. Il suo avviso riguarda la propria rete: non sostituisce quello ACTV per gli spostamenti veneziani.

Prima di uscire conviene ricontrollare gli aggiornamenti dell’operatore per andata, ritorno ed eventuale cambio. Lo sciopero generale coinvolge ambiti diversi: la situazione delle prestazioni sanitarie del 30 ottobre richiede una verifica separata. Allo stesso modo, il nostro precedente articolo sullo sciopero ferroviario del 2 ottobre riguarda un’altra giornata: le sue indicazioni non descrivono il servizio di domani.

Fonti e crediti

Verifica redazionale del 29 ottobre 2026: AVM/ACTV, aggiornamento del 28 ottobre; USB Trasporti, comunicato del 28 ottobre; Busitalia Veneto, avviso del 28 ottobre, collegati nel testo. Le fotografie sono d’archivio e non documentano lo sciopero: Luca Volpi, 2011, CC BY-SA 2.0; Krzysztof D., 2022, CC BY 2.0. Originali, date e licenze sono indicati nelle didascalie.