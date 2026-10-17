Papa dimesso dal Gemelli: cosa cambia per l’Angelus e l’agenda

Leone XIV lascia il Gemelli dopo esami e valutazione clinica: domenica l’Angelus dal Vaticano. Ecco cosa è confermato e cosa resta da chiarire.

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Leone XIV lascerà oggi il Policlinico Gemelli e rientrerà in Vaticano nel primo pomeriggio. La Sala Stampa della Santa Sede ha annunciato la decisione dopo gli esami del sangue, una radiografia del torace e la valutazione del quadro clinico da parte dei medici che lo hanno seguito dopo l’intervento al polmone destro. Per domenica 18 ottobre è già previsto l’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio: è il primo appuntamento pubblico fissato dopo cinque giorni di ricovero.

La dimissione segna un passaggio concreto nel decorso post operatorio, ma non equivale a un rientro immediato a un’agenda ordinaria. Il Vaticano ha comunicato un esito clinico favorevole alla conclusione della degenza ospedaliera e un appuntamento preciso per il giorno successivo. Non ha invece diffuso un calendario completo delle attività né indicazioni ulteriori su eventuali impegni nelle settimane seguenti. La distinzione aiuta a leggere l’annuncio senza trasformarlo in una previsione medica o istituzionale.

Papa Leone XIV saluta la folla in piazza San Pietro nella sua prima apparizione pubblica da Pontefice. Foto: INFOWeather1/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa hanno verificato i medici

Il bollettino del 17 ottobre riferisce che gli esami del sangue e il controllo radiologico del torace effettuati in mattinata, insieme alla valutazione clinica, hanno portato i sanitari a giudicare il Pontefice «idoneo alla dimissione». La nota è firmata dal dottor Luigi Carbone, direttore della Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato vaticano, e dal professor Stefano Margaritora, responsabile dell’équipe di chirurgia toracica del Gemelli. La comunicazione attesta l’idoneità a lasciare l’ospedale; non fornisce una prognosi dettagliata né nuovi elementi sulla diagnosi.

Il ricovero era iniziato il 12 ottobre e l’intervento è stato eseguito il 13 per un adenocarcinoma polmonare, con asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Nei giorni successivi i comunicati avevano descritto un recupero progressivo: fisioterapia respiratoria, ripresa delle normali attività quotidiane in autonomia e miglioramento delle condizioni generali. Queste informazioni appartengono al decorso ospedaliero; dopo il rientro, i tempi e le modalità del recupero a casa non sono stati precisati pubblicamente.

È quindi importante non confondere tre passaggi diversi: l’intervento chirurgico, la dimissione dal policlinico e il pieno ritorno agli impegni pubblici. Il primo è avvenuto la scorsa settimana, il secondo è stato autorizzato dai medici oggi, mentre il terzo dipenderà dagli aggiornamenti della Santa Sede e dalle valutazioni sanitarie. Al momento, l’Angelus di domenica è l’unico appuntamento imminente annunciato con chiarezza.

L’ingresso principale del Policlinico Gemelli di Roma, dove Leone XIV è stato ricoverato per l’intervento. Foto: Blackcat/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0 IT.

Il rientro in Vaticano sposta il centro dell’attenzione dal reparto ospedaliero alla ripresa graduale delle attività. Domenica il Papa reciterà l’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio, quindi senza raggiungere la consueta postazione pubblica affacciata su piazza San Pietro. La scelta consente di mantenere l’appuntamento domenicale con i fedeli e, allo stesso tempo, di svolgerlo dalla residenza. Non sono stati annunciati dettagli ulteriori sulla durata dell’intervento né su eventuali variazioni dell’orario consueto.

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Per i prossimi giorni il dato pratico è dunque limitato ma chiaro: Leone XIV torna in Vaticano e domenica sarà presente all’Angelus. Non c’è, nell’annuncio, una conferma di udienze, celebrazioni o viaggi riprogrammati. Anche la visita pastorale in America Latina, prevista in novembre, va considerata separatamente: per ora le comunicazioni odierne non ne modificano né ne confermano il calendario. In assenza di una nota specifica, qualsiasi conclusione su quel viaggio sarebbe prematura.

La comunicazione pubblica seguirà con ogni probabilità l’evoluzione dell’agenda e le valutazioni cliniche. Per i fedeli e per chi segue l’attività della Santa Sede, il riferimento più affidabile resta la Sala Stampa vaticana: un’uscita dall’ospedale è un aggiornamento importante, ma non autorizza a dedurre dettagli non comunicati sulle cure o sul recupero. La stessa prudenza vale per il significato istituzionale della ripresa: il pontificato prosegue, mentre il calendario pubblico può essere adattato alle condizioni del Papa.

Conclusioni finali

La notizia certa è che i medici hanno giudicato Leone XIV idoneo alla dimissione dopo gli esami e la valutazione clinica del mattino, e che il Papa lascerà il Gemelli oggi. Domani, domenica 18 ottobre, è programmato l’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio. È un segnale concreto di rientro, ma il Vaticano non ha ancora comunicato una ripresa completa dell’agenda né cambiamenti al viaggio di novembre.

Il passaggio da ospedale a Vaticano chiude la degenza, non tutte le domande sul recupero. Per ora conviene attenersi ai due elementi confermati: la dimissione e l’appuntamento di domenica. Gli eventuali impegni successivi saranno definiti attraverso nuove comunicazioni ufficiali.

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