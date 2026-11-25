Allerta arancione in Emilia-Romagna oggi, le province coinvolte

Il bollettino 118/2026 è valido fino alla mezzanotte del 26 novembre: arancione per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

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Per mercoledì 25 novembre la Regione Emilia-Romagna ha emesso l’allerta 118/2026, valida dalle 00:00 di oggi fino alle 00:00 di giovedì 26 novembre. Il livello arancione riguarda il rischio di frane e di piene dei corsi d’acqua minori nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

Dove vale l’allerta arancione

Il bollettino regionale distingue i fenomeni e i territori. Per le piene dei fiumi indica il livello giallo nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. Per frane e piene dei corsi minori segnala il giallo nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, mentre l’arancione è circoscritto a Parma, Reggio Emilia e Modena. I livelli non descrivono un impatto già avvenuto: rappresentano la valutazione preventiva riportata nell’avviso.

Il quadro segnalato dalla Protezione civile

Nel comunicato del 24 novembre, il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha indicato precipitazioni diffuse, possibili rovesci o temporali, attività elettrica e raffiche di vento. Per la giornata del 25 ha valutato l’allerta arancione su parte dell’Emilia-Romagna e del Lazio, con livelli gialli in altre aree. Questo riepilogo riporta l’avviso ufficiale e non consente di stabilire le condizioni in una singola località.

Il dettaglio territoriale e gli aggiornamenti sono disponibili nel bollettino della Regione Emilia-Romagna e nel comunicato del Dipartimento della Protezione civile. La fotografia in evidenza è un’immagine d’archivio di nubi temporalesche, non riferita alle zone o all’episodio del 25 novembre: Enrique / Pexels, secondo la licenza Pexels.