Webb osserva Cassiopea A: la stella potrebbe essere cambiata poco prima di esplodere

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Una nuova immagine del telescopio spaziale James Webb mostra la polvere calda nel resto di supernova Cassiopea A. Nell’aggiornamento del 24 novembre 2026, NASA spiega che la composizione della polvere offre indizi sulla struttura della stella originaria. I dati, scrive l’agenzia, sostengono uno scenario in cui l’interno della stella subì un cambiamento marcato forse poche ore prima della sua fine.

Che cosa mostra l’immagine

La vista è stata realizzata con lo strumento MIRI di Webb, che osserva nell’infrarosso medio. I colori della composizione aiutano a distinguere strutture e materiali nel gas e nella polvere espulsi dall’esplosione. Non è una fotografia nel visibile così come apparirebbe all’occhio: è una visualizzazione scientifica ottenuta dai dati dello strumento.

Gli indizi sulla stella originaria

Il punto centrale del comunicato NASA è il possibile cambiamento interno avvenuto poco prima dell’esplosione. La formulazione resta prudente: i dati supportano uno scenario, ma la pagina non presenta il passaggio come una ricostruzione certa né specifica qui un meccanismo definitivo. La composizione della polvere è utile perché conserva informazioni sulle condizioni della stella da cui proviene.

I resti di supernova sono nubi di gas e polveri lasciate dall’esplosione di stelle massicce. Nel tempo, questi materiali possono contribuire alla formazione di nuove stelle e pianeti. Cassiopea A permette quindi di studiare sia l’evoluzione della stella esplosa sia la materia che viene restituita all’ambiente interstellare.

Immagine scientifica nell’infrarosso medio di Cassiopea A acquisita da Webb/MIRI; non è una fotografia a colori visibili. Crediti: NASA, ESA, CSA, STScI, Tea Temim (Columbia University), Rick Arendt (UMBC), Dan Milisavljevic (Purdue University); elaborazione: Joseph DePasquale (STScI). Riuso editoriale fattuale secondo le linee guida NASA.

Fonte: NASA, Webb Reveals New Details in Supernova Remnant; NASA Images and Media Usage Guidelines.

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