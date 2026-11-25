Hubble, nuova immagine di NGC 4394: la spirale barrata che ricorda la Via Lattea

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La NASA ha diffuso il 24 novembre una nuova immagine della galassia NGC 4394, realizzata con osservazioni del telescopio spaziale Hubble. La galassia si trova nella costellazione della Chioma di Berenice, a circa 55 milioni di anni luce, e mostra una barra di stelle che attraversa il nucleo, con bracci a spirale che si estendono nel disco. La pagina NASA Science dedicata all’immagine la descrive come una nuova vista, non come la scoperta di un oggetto appena individuato.

Una struttura che ricorda la Via Lattea

Vista frontalmente, NGC 4394 presenta un centro luminoso e allungato, circondato da bracci punteggiati di stelle giovani e regioni di formazione stellare. La NASA osserva che la sua forma ricorda quella che gli astronomi immaginano per la Via Lattea se fosse osservata da una posizione simile, dall’esterno e quasi di fronte. Secondo la stessa pagina, circa il 65% delle galassie a spirale vicine presenta una barra: è una struttura comune, ma la sua origine e la sua evoluzione restano oggetto di studio.

Le osservazioni dietro la nuova immagine

Hubble aveva già osservato questa zona del cielo: una precedente immagine di NGC 4394 fu pubblicata circa dieci anni fa, mentre una nuova campagna ha aggiunto dati raccolti nell’ambito del programma 18103. Il progetto studia come termina la formazione di stelle nelle galassie che vivono in ambienti densi e come il processo differisca nelle galassie più isolate. NGC 4394 è una delle 40 galassie considerate; le osservazioni con la Wide Field Camera 3 aiutano a stimare l’età dei singoli ammassi stellari.

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Le barre possono formarsi quando il disco stellare diventa instabile e orbite inizialmente quasi circolari si allungano. La NASA cita tra le possibili cause perturbazioni gravitazionali di galassie vicine e interazioni tra stelle, senza indicare un’unica spiegazione definitiva per ogni galassia. Per altri approfondimenti sulle osservazioni spaziali si possono leggere anche l’articolo LSDI sulle lenti gravitazionali osservate da Hubble e quello sul catalogo di galassie di Euclid.

Fonte: NASA Science, pubblicata il 24 novembre 2026. Immagine: ESA/Hubble & NASA, E. Peng, D. Thilker and the MAUVE-HST Team; riutilizzata con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Scheda dell’immagine e condizioni di riuso ESA/Hubble.

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