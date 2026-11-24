Google lancia Humanity’s First Exam, un test per l’affidabilità degli LLM

Google presenta su Kaggle Humanity’s First Exam, un benchmark con 544 prompt di testo e immagini in 20 capacità. Ecco che cosa misura e quali sono i suoi limiti.

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Google DeepMind ha presentato il 24 novembre Humanity’s First Exam (HFE), un benchmark pubblicato su Kaggle per valutare quanto i modelli linguistici riescano a rispondere in modo affidabile a domande quotidiane. Il dataset comprende 544 prompt elementari, basati su testo e immagini, distribuiti in 20 capacità fondamentali. Il progetto è stato annunciato insieme a una competizione di tre settimane su Kaggle, aperta fino al 15 dicembre.

Che cosa misura il benchmark

La differenza rispetto a una prova che verifica se un modello sa risolvere un singolo esercizio riguarda la coerenza. Secondo Google, HFE considera anche variazioni leggere dello stesso compito e misura se il modello riesce a ripetere la risposta corretta. L’idea è osservare la regolarità su richieste semplici, non soltanto il risultato migliore ottenuto in un problema di matematica, programmazione o scienze.

Gli esempi includono quesiti che combinano comprensione del testo e interpretazione di immagini. Google cita, per esempio, una richiesta di individuare il colore della terza lettera di ogni parola presente in un’insegna al neon. Il campione annunciato resta circoscritto: 544 prompt non rappresentano tutte le situazioni in cui una persona può usare un assistente basato su modelli linguistici.

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Leaderboard e limiti da tenere presenti

La società invita la comunità a proporre nuove domande tramite una competizione su Kaggle, con l’obiettivo dichiarato di aggiornare il dataset. La pagina rimanda inoltre a una leaderboard e a un rapporto tecnico. Sono strumenti utili per seguire l’iniziativa, ma il benchmark nasce da Google e i risultati pubblicati nella sua cornice non costituiscono, da soli, una valutazione indipendente dell’intero settore.

HFE va quindi letto come un test specifico: misura la risposta a un insieme definito di prompt e alle loro varianti, secondo il metodo descritto dai suoi autori. Non consente di concludere che un modello sia affidabile in ogni attività o contesto. La descrizione dei criteri e dei risultati va consultata insieme al rapporto tecnico e alla composizione effettiva delle prove.

Fonte: Google DeepMind, annuncio di Humanity’s First Exam del 24 novembre 2026. Immagine: Alena Darmel / Pexels; fotografia d’archivio di studenti al computer, non collegata al benchmark. Pagina della fotografia · licenza Pexels.

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