NBA, i Pacers superano i Thunder 125-120 a Indianapolis

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Gli Indiana Pacers hanno battuto gli Oklahoma City Thunder 125-120 lunedì 23 novembre a Indianapolis, nella regular season NBA. La gara si è chiusa con cinque punti di scarto: il recap ufficiale della lega indica che Indiana migliora il proprio bilancio a 6 vittorie e 12 sconfitte, mentre Oklahoma City scende a 10-8.

Il risultato della sfida tra Pacers e Thunder

La partita si è disputata al Gainbridge Fieldhouse, casa dei Pacers. La scheda NBA la registra come conclusa e riporta il punteggio finale di 125-120. Nel riepilogo associato alla gara, la lega conferma il successo di Indiana e i bilanci aggiornati delle due squadre.

Un risultato da leggere nel calendario NBA

Il dato racconta una singola partita e non modifica da solo le prospettive della stagione. Per gli appassionati, il finale offre però un aggiornamento immediato sulla regular season e sulla posizione delle due franchigie nel bilancio vittorie-sconfitte. Tra gli altri risultati recenti della lega c’è anche la vittoria dei Milwaukee Bucks a Toronto, una gara distinta da quella di Indianapolis.

Fonte: NBA.com, Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers del 23 novembre 2026. La foto è d’archivio e non ritrae la partita né le squadre: Andrea Piacquadio/Pexels, con licenza Pexels.