NBA, Milwaukee ferma la striscia negativa: Bucks vincono 116-111 a Toronto

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I Milwaukee Bucks hanno vinto 116-111 in casa dei Toronto Raptors lunedì 23 novembre, nella partita disputata alla Scotiabank Arena. Il risultato ha interrotto una serie di 13 sconfitte consecutive di Milwaukee, secondo il riepilogo della NBA.

Il risultato della partita

La gara è terminata con cinque punti di margine per i Bucks. La scheda ufficiale NBA la registra come conclusa e riporta il punteggio finale di 116-111. Toronto ha giocato davanti al proprio pubblico a Toronto, in Canada; negli Stati Uniti l’incontro era in calendario il 23 novembre.

La striscia negativa dei Bucks

La vittoria è significativa per Milwaukee perché chiude il periodo di 13 ko consecutivi indicato dalla lega nel recap della partita. Il risultato non cambia la natura della stagione né permette, da solo, di trarre conclusioni sul rendimento futuro delle due squadre: fotografa l’esito di un singolo incontro.

La NBA mette a disposizione nella scheda della gara il tabellino e le statistiche individuali. Per un altro risultato recente del campionato, è disponibile anche il resoconto di San Antonio-Spurs contro Sacramento, partita distinta da quella di Toronto.

Fonte: NBA.com, Milwaukee Bucks-Toronto Raptors del 23 novembre 2026. La fotografia è d’archivio e non ritrae la partita né le squadre: Kampus Production/Pexels, scheda della foto, licenza Pexels.

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