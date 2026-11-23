Flora Tabanelli torna in Coppa del Mondo: big air a Innsbruck il 26 e 27 novembre

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La Coppa del Mondo di freeski 2026/2027 si apre a Innsbruck con il ritorno di Flora Tabanelli sul circuito maggiore. Il CONI ha annunciato lunedì 23 novembre la convocazione di quattro azzurri per la tappa austriaca: oltre a Tabanelli ci saranno Miro Tabanelli, Leonardo Donaggio e Maria Gasslitter.

Qualificazioni giovedì, finali venerdì

Il programma prevede due gare di big air, una femminile e una maschile. Giovedì 26 novembre sono in calendario le qualificazioni; venerdì 27 si disputano le finali. È l’appuntamento di apertura della stagione 2026/2027 della Coppa del Mondo per la squadra italiana di freeski.

Il rientro di Flora Tabanelli

Per Tabanelli è il ritorno al massimo circuito internazionale dopo aver saltato l’ultima stagione di Coppa del Mondo. Il CONI riferisce che la pausa era dovuta alla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, riportata in una caduta durante un allenamento a Stubai. La sciatrice aveva conquistato l’oro mondiale in Engadina nel 2025 e, nella stessa stagione, la Coppa del Mondo generale e il trofeo di specialità del big air.

Insieme a lei torna in gara il fratello Miro. Completano il gruppo azzurro Donaggio e Gasslitter, che il CONI ricorda per i piazzamenti nel big air e nello slopestyle ai Giochi di Milano Cortina.

Una stagione di sport invernali al via

Innsbruck inaugura il calendario internazionale anche per gli appassionati italiani che seguono le discipline acrobatiche sulla neve. Per il contesto della stagione invernale, leggi anche il nostro aggiornamento sui 12 azzurri convocati per l’apertura della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti.

Il calendario e i nomi dei convocati sono riportati nel comunicato del CONI.

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Foto d’archivio di uno sciatore in salto a Rocca di Cambio, Abruzzo; non ritrae Flora Tabanelli né la tappa di Innsbruck. Foto Riccardo Vespa / Pexels, secondo la pagina della fotografia. Pexels License: uso gratuito su siti e blog; attribuzione apprezzata (licenza).