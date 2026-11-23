Genova Heritage Week al via: il programma fino al 27 novembre

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È iniziata oggi, lunedì 23 novembre, la Genova Heritage Week, cinque giorni di incontri dedicati ai vent’anni dall’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO di “Genova: le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli”. Il calendario prosegue fino a venerdì 27 novembre e riunisce appuntamenti pubblici, attività scientifiche e un confronto internazionale.

Il programma di martedì 24 novembre

La giornata di martedì si apre alle 11.30 alla Camera di Commercio con un tavolo sul turismo culturale e lo sviluppo sostenibile. Nel pomeriggio, a Palazzo Ducale, è prevista la conferenza internazionale World Heritage as a Platform for International Cooperation, con rappresentanti di siti italiani ed europei. Alle 20.30, nella Sala del Maggior Consiglio, lo storico dell’arte Tomaso Montanari terrà la lectio magistralis “Il patrimonio culturale come diritto: accesso, partecipazione e futuro”.

Archivio di Stato e Università

Il programma inaugurale di oggi all’Archivio di Stato comprende l’incontro “Custodire il patrimonio: il sistema dei Rolli dalle origini al Manifesto strategico 2026-2030”, la presentazione del nuovo Manifesto e una visita guidata con mostra. Dal 25 al 27 novembre gli appuntamenti si spostano all’Università di Genova: mercoledì è in calendario un convegno al Dipartimento Architettura e Design; giovedì e venerdì Palazzo Balbi Cattaneo ospita due giornate di studio sul sistema dei Rolli nel contesto europeo.

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Accesso e prenotazioni

Il Comune indica che tutti gli eventi sono gratuiti, ma richiedono la prenotazione. I collegamenti per registrarsi e il programma completo sono pubblicati sulla pagina ufficiale della Genova Heritage Week. L’iniziativa è promossa dal Comune di Genova con il supporto tecnico-scientifico della Fondazione Santagata e la collaborazione dell’Università di Genova.

Veduta del centro storico di Genova, immagine d’archivio e non relativa agli eventi della Heritage Week. Foto: Jasmin kaemmerer / Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels gratuita per uso editoriale.

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