Google e Blue Origin pianificano per il 2029 il primo lancio di Project Suncatcher

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Google ha annunciato il 19 novembre una partnership con Blue Origin per un lancio dedicato al progetto Project Suncatcher. L’obiettivo indicato è il primo trimestre del 2029: il razzo New Glenn dovrebbe portare in orbita satelliti pensati per il progetto. Si tratta di un piano futuro, non di un servizio già attivo.

Il lancio previsto nel 2029

Nell’annuncio, Google definisce questo il suo primo lancio “heavy-lift” per Suncatcher e indica che Blue Origin userà il proprio New Glenn. La finestra comunicata è Q1 2029, cioè il primo trimestre dell’anno: non viene fornito un giorno preciso. Google scrive che i satelliti saranno collocati in orbita sincrona al Sole e che ciascuno avrà, secondo la stima dell’azienda, una capacità paragonabile a quella di un rack di data center.

Che cosa vuole fare Project Suncatcher

Google presenta Suncatcher come un progetto di lungo periodo per portare infrastrutture di calcolo per l’intelligenza artificiale nello spazio, facendo leva sull’energia solare disponibile in orbita. L’annuncio della partnership descrive il lancio come una tappa del percorso, non come la dimostrazione che un sistema operativo sia già stato realizzato.

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I dettagli ancora da chiarire

Nel comunicato non sono indicati il numero esatto di satelliti, la capacità complessiva del sistema, i costi o una data di entrata in servizio. Anche il riferimento al rack è una comparazione fornita da Google per ciascun satellite, non una misura della capacità totale della costellazione. Per ora il dato concreto è quindi la finestra di lancio indicata dall’azienda e il ruolo previsto per New Glenn; il progetto resta una roadmap tecnologica.

La notizia e i dettagli sono riportati nell’annuncio di Google del 19 novembre. La foto in evidenza è d’archivio: mostra un New Glenn decollato da Cape Canaveral il 13 novembre 2025 e non il futuro volo di Suncatcher. È una foto della U.S. Space Force attribuita a SSgt Samuel Becker e pubblicata da DVIDS come Public Domain; si applicano le condizioni DVIDS. La presenza di immagini del Dipartimento della Guerra non implica endorsement.

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