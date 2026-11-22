Marc Márquez campione MotoGP 2026: quinto titolo consecutivo per Ducati

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Ducati ha annunciato il 22 novembre la conquista del Mondiale MotoGP 2026 da parte di Marc Márquez. Il pilota spagnolo ha centrato il titolo in sella alla Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team. Per la casa di Borgo Panigale è il quinto Titolo Piloti consecutivo nella classe regina.

Una serie aperta nel 2022

La sequenza, secondo il riepilogo pubblicato da Ducati, è iniziata con Francesco Bagnaia, campione nel 2022 e nel 2023. Nel 2024 il titolo è andato a Jorge Martín, mentre Márquez ha vinto nel 2025 e nel 2026. Sono tre piloti diversi in cinque stagioni consecutive: un dato che descrive la continuità della squadra e dei team Ducati in MotoGP.

I numeri della stagione 2026

Nel bilancio di fine stagione diffuso dalla casa emiliana figurano nove vittorie nei Gran Premi, sette delle quali attribuite a Márquez, e dodici successi nelle Sprint. Ducati indica inoltre 51 podi complessivi per i propri piloti: 19 nelle gare domenicali e 32 nelle Sprint. Sono statistiche fornite dal costruttore nel comunicato, che presenta anche il titolo come il sesto conquistato da Ducati in MotoGP.

La notizia riguarda il risultato sportivo e i dati riportati dalla squadra. Il comunicato integrale di Ducati raccoglie la cronologia dei titoli e il riepilogo della stagione.

Immagine d’archivio: un pilota non identificato in gara; la foto non ritrae Marc Márquez né la corsa che ha assegnato il titolo. Foto di Thiago Yoshida / Pexels, licenza Pexels. Scheda della foto · licenza.