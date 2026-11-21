Baja 1000 2026, Ducati Desmo450 EDX sul podio: terza tra le moto

La Ducati Desmo450 EDX ha chiuso al terzo posto assoluto tra le moto la 59ª SCORE Baja 1000. Equipaggio, categoria e caratteristiche della gara.

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La Ducati Desmo450 EDX ha conquistato il terzo posto assoluto tra le moto alla 59ª SCORE Baja 1000, la gara off-road disputata nella penisola della Baja California, in Messico. Il risultato è stato comunicato da Ducati: il team con la moto numero 3X ha concluso nella categoria Pro Moto Unlimited.

Il risultato e l’equipaggio

Secondo il comunicato dell’azienda, alla guida si sono alternati Ciaran Naran, Cody Simpson e Ryan Surratt. La squadra ha completato il percorso in 17 ore, 39 minuti e 10,989 secondi. Ducati riferisce che l’edizione 2026 si è svolta su un unico anello di oltre 1.500 chilometri, con partenza e arrivo a San José del Cabo.

La Baja 1000 attraversa ambienti e fondi diversi della penisola: tratti desertici, montagne, piste costiere, rocce e sezioni fangose. A differenza di una prova breve, l’intera distanza viene percorsa dalla stessa moto, mentre i piloti si danno il cambio. Resistenza meccanica e gestione del mezzo incidono quindi su una competizione che dura molte ore.

La Desmo450 EDX nelle gare cross-country

Ducati descrive la EDX come una versione derivata dalla Desmo450 MX e sviluppata per le gare cross-country americane. La casa indica tra gli adattamenti una maggiore autonomia e una configurazione ciclistica dedicata alle prove di lunga durata. Sono informazioni fornite dal costruttore; il comunicato non presenta una verifica indipendente delle prestazioni tecniche.

Il podio alla Baja 1000 è distinto dalle novità di prodotto presentate da Ducati a EICMA, di cui abbiamo parlato in un articolo dedicato alla gamma esposta.

Fonte e immagine

La ricostruzione del risultato si basa sul comunicato Ducati sulla Baja 1000, fonte aziendale della squadra. La fotografia in evidenza è d’archivio: mostra un altro pilota e una moto da cross, non la Desmo450 EDX né la gara in Messico. Foto: Habeeb Sujan / Pexels (pagina della foto); licenza Pexels.