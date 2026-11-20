MotoGP a Portimão: Márquez sesto nelle Practice, Lecuona chiude 22°

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Marc Márquez ha chiuso al sesto posto la sessione di Practice del Gran Premio del Portogallo, mentre Iker Lecuona è arrivato ventiduesimo al suo esordio nel Ducati Lenovo Team. Sono i risultati della prima giornata in pista all’Autódromo Internacional do Algarve, secondo il resoconto della Ducati.

Márquez risale nel finale, Lecuona cade due volte

Márquez aveva concluso al quarto posto le FP1. Nella Practice è rimasto fuori dalla top ten nella parte centrale della sessione, poi ha recuperato posizioni negli ultimi quindici minuti e ha terminato sesto. Alex Márquez, con la Ducati del Gresini Racing, ha chiuso al primo posto, davanti a Fabio Di Giannantonio del VR46 Racing Team.

Lecuona ha iniziato la giornata al sedicesimo posto nelle FP1. Nel pomeriggio due cadute hanno ridotto il tempo a disposizione per il lavoro in pista; Ducati riferisce che non ci sono state conseguenze. Il pilota spagnolo ha concluso la Practice in ventiduesima posizione. Lecuona sostituisce Francesco Bagnaia, indisponibile per infortunio: i dettagli della sostituzione sono nel precedente aggiornamento sul GP portoghese.

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Il programma indicato per la giornata successiva

Nel resoconto Ducati, il turno successivo è fissato alle 11:10 per le Free Practice 2. Seguono la Q1 alle 11:50, la Q2 alle 12:15 e la Sprint, sulla distanza di dodici giri, alle 16:00. Gli orari sono quelli italiani indicati dalla squadra.

Foto d’archivio: due piloti in gara su un circuito in Portogallo. L’immagine non ritrae Márquez o Lecuona e non documenta il GP 2026 di Portimão. Foto: Cipriano Fernandes/Pexels.

Fonte: Ducati Lenovo Team. Immagine: Cipriano Fernandes/Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.

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