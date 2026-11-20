Ducati Seasonal Check-Up fino al 15 febbraio 2027: sconto del 20% sui ricambi

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Ducati ha attivato una campagna di assistenza valida fino al 15 febbraio 2027 presso i concessionari e i Service che aderiscono all’iniziativa. Secondo il comunicato pubblicato il 16 novembre, possono accedervi i possessori di moto immatricolate dal 1° gennaio 2014: il vantaggio indicato è del 20% sul prezzo dei ricambi originali impiegati negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Che cosa comprende la promozione

La percentuale riguarda il prezzo dei ricambi originali, non l’intero conto dell’officina. Il comunicato non presenta quindi uno sconto del 20% su manodopera o su ogni voce della fattura. L’iniziativa vale soltanto nella rete aderente e per le moto che rispettano la data di immatricolazione indicata; disponibilità e condizioni operative vanno confermate con il concessionario scelto.

Durante il periodo della campagna, i clienti possono inoltre chiedere un controllo dello stato di usura degli pneumatici e un consiglio sul battistrada Pirelli più adatto alla moto. È possibile verificare anche se il concessionario offre il servizio Pick-Up & Delivery: Ducati precisa che la disponibilità dipende dalla rete locale, quindi non è garantita in ogni sede.

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Assistenza stradale: attivazioni limitate

Per chi non ne è già provvisto, l’adesione può includere un anno di assistenza stradale ACI-Global. La stessa Ducati avverte però che le attivazioni sono soggette a quantità limitata. Prima di prenotare, conviene perciò chiedere al Service aderente se il servizio è ancora disponibile e quali passaggi sono richiesti.

La promozione è annunciata come attiva da novembre 2026 e termina il 15 febbraio 2027. Per conoscere i ricambi ammessi, verificare la partecipazione della sede e ottenere un preventivo completo, il riferimento è il concessionario Ducati di fiducia. Il 20% comunicato riguarda i ricambi originali: il costo finale dipende dal lavoro necessario e dalle condizioni applicate dal punto assistenza.

Fonte: Ducati, “Ducati Seasonal Check-Up: attiva fino al 15 febbraio 2027”, 16 novembre 2026. Immagine d’archivio: meccanico al lavoro su una motocicletta; non è un modello Ducati né documenta la campagna. Foto di Andrea Piacquadio via Pexels, utilizzata secondo la Pexels License.

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