Ducati presenta il team MotoGP 2027 a Madonna di Campiglio il 18 gennaio

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Ducati ha annunciato le date di Campioni in Pista 2027: l’appuntamento a Madonna di Campiglio si svolgerà dal 17 al 19 gennaio. Lunedì 18 gennaio è prevista la presentazione ufficiale del Ducati Lenovo Team per la nuova stagione MotoGP e delle nuove Desmosedici GP.

Tre giorni nelle Dolomiti

Il programma annunciato da Ducati si estende su tre giorni, nel fine settimana che precede la presentazione della squadra. La casa di Borgo Panigale definisce Campioni in Pista un appuntamento di inizio stagione; per il 2027 sarà la quinta edizione consecutiva a Madonna di Campiglio. L’iniziativa è realizzata con Trentino Marketing e l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio.

Che cosa è stato confermato

Per ora la comunicazione riguarda la sede, le date e la presentazione del team e delle moto. Ducati scrive che i dettagli dell’evento e della presentazione saranno comunicati nelle prossime settimane: non sono quindi ancora indicati nel testo orari, modalità di accesso o un programma aperto al pubblico.

Leggi anche Honda V3R 900 E-Compressor, la versione prevista per la produzione

Per ora, la comunicazione consente di segnare la presentazione in calendario; Ducati promette di diffondere ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Per il contesto sulla squadra nella stagione in corso, leggi anche la notizia sul GP del Portogallo e la sostituzione di Francesco Bagnaia con Iker Lecuona.

Fonte

Ducati, Campioni in Pista 2027: il 18 gennaio la presentazione del Ducati Lenovo Team. Immagine d’archivio: Junta de Andalucía / Wikimedia Commons; ritaglio di VulcanSphere, CC BY-SA 2.0.