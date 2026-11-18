La NASA Space Apps Challenge 2026 ha registrato 181.835 partecipanti in 593 eventi organizzati nel mondo il 14 e 15 novembre. È il numero più alto dalla nascita dell’hackathon e, secondo l’agenzia, le registrazioni sono cresciute del 59% rispetto all’edizione precedente. Fra i 17 partner spaziali internazionali che hanno contribuito con dati alle sfide figura anche l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
Come funziona la sfida
Space Apps è un hackathon di due giorni aperto a persone con competenze diverse. I partecipanti si riuniscono in eventi locali, formano gruppi e lavorano su uno dei 14 temi proposti, usando dati aperti della NASA per affrontare problemi legati all’esplorazione spaziale o alle scienze della Terra. Al termine, i gruppi inviano i propri progetti: una giuria seleziona dieci vincitori globali, che per questa edizione saranno annunciati a gennaio.
La formula non è un concorso riservato a ricercatori professionisti: l’agenzia presenta l’iniziativa come un’occasione pratica per mettere insieme capacità tecniche, scientifiche e creative. Il risultato di un hackathon non equivale però a una validazione scientifica o a una soluzione già pronta per l’uso; i progetti sono proposte sviluppate dai team e sottoposte alla valutazione prevista dall’organizzazione.
Una crescita che dura da cinque edizioni
La NASA afferma che le iscrizioni sono aumentate per il quinto anno consecutivo. Dal 2012, quando si è tenuta la prima edizione, l’iniziativa ha coinvolto oltre 600.000 persone in più di 190 Paesi. I dati pubblicati dall’agenzia si riferiscono alle registrazioni e agli eventi del programma globale; la pagina non fornisce un conteggio separato dei partecipanti italiani.
Il contributo di 17 agenzie partner consiste nella disponibilità di dati e temi per le sfide. La presenza dell’ASI collega l’edizione anche alla comunità spaziale italiana, ma non implica che gli iscritti italiani o i progetti provenienti dall’Italia abbiano raggiunto un particolare risultato: la NASA non pubblica questi dettagli nel comunicato.
Per seguire un altro esempio di dati e attività scientifiche diffuse dalla NASA, qui abbiamo spiegato come il rover Curiosity analizza i campioni di roccia su Marte.
Fonte: NASA Science, 17 novembre 2026. Immagine: partecipanti allo Space Apps Challenge in Brasile, foto NASA. Le indicazioni NASA sull’uso di immagini e media consentono ai media l’uso editoriale dei contenuti NASA non identificati come materiale protetto di terzi.