NASA Space Apps Challenge 2026, record di partecipazione: i numeri

All’edizione del 14 e 15 novembre si sono registrate 181.835 persone in 593 eventi. La NASA segnala anche la presenza dell’Agenzia Spaziale Italiana fra i partner.

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La NASA Space Apps Challenge 2026 ha registrato 181.835 partecipanti in 593 eventi organizzati nel mondo il 14 e 15 novembre. È il numero più alto dalla nascita dell’hackathon e, secondo l’agenzia, le registrazioni sono cresciute del 59% rispetto all’edizione precedente. Fra i 17 partner spaziali internazionali che hanno contribuito con dati alle sfide figura anche l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Due partecipanti collaborano al computer durante lo Space Apps Challenge 2026 in Brasile. Foto NASA; immagine d’archivio dell’evento, non riferita a un gruppo italiano. NASA, partecipanti allo Space Apps Challenge 2026 in Brasile. Foto pubblicata da NASA Science; l’autore individuale non è indicato nella pagina.

Come funziona la sfida

Space Apps è un hackathon di due giorni aperto a persone con competenze diverse. I partecipanti si riuniscono in eventi locali, formano gruppi e lavorano su uno dei 14 temi proposti, usando dati aperti della NASA per affrontare problemi legati all’esplorazione spaziale o alle scienze della Terra. Al termine, i gruppi inviano i propri progetti: una giuria seleziona dieci vincitori globali, che per questa edizione saranno annunciati a gennaio.

La formula non è un concorso riservato a ricercatori professionisti: l’agenzia presenta l’iniziativa come un’occasione pratica per mettere insieme capacità tecniche, scientifiche e creative. Il risultato di un hackathon non equivale però a una validazione scientifica o a una soluzione già pronta per l’uso; i progetti sono proposte sviluppate dai team e sottoposte alla valutazione prevista dall’organizzazione.

Una crescita che dura da cinque edizioni

La NASA afferma che le iscrizioni sono aumentate per il quinto anno consecutivo. Dal 2012, quando si è tenuta la prima edizione, l’iniziativa ha coinvolto oltre 600.000 persone in più di 190 Paesi. I dati pubblicati dall’agenzia si riferiscono alle registrazioni e agli eventi del programma globale; la pagina non fornisce un conteggio separato dei partecipanti italiani.

Il contributo di 17 agenzie partner consiste nella disponibilità di dati e temi per le sfide. La presenza dell’ASI collega l’edizione anche alla comunità spaziale italiana, ma non implica che gli iscritti italiani o i progetti provenienti dall’Italia abbiano raggiunto un particolare risultato: la NASA non pubblica questi dettagli nel comunicato.

Per seguire un altro esempio di dati e attività scientifiche diffuse dalla NASA, qui abbiamo spiegato come il rover Curiosity analizza i campioni di roccia su Marte.

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Fonte: NASA Science, 17 novembre 2026. Immagine: partecipanti allo Space Apps Challenge in Brasile, foto NASA. Le indicazioni NASA sull’uso di immagini e media consentono ai media l’uso editoriale dei contenuti NASA non identificati come materiale protetto di terzi.