Curiosity ha perforato 49 rocce su Marte: come analizza i campioni

Un mosaico NASA raccoglie i 49 fori di campionamento di Curiosity: diametro, trapano e camera MAHLI sul braccio robotico.

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Curiosity ha raccolto campioni in 49 punti della superficie marziana. Il mosaico pubblicato dalla NASA il 16 novembre 2026 mette insieme le immagini dei fori praticati dal rover fino a novembre: ciascun segno circolare corrisponde a un prelievo di roccia, non a una formazione naturale.

Un foro da 16 millimetri per ogni campione

La NASA indica per ciascun foro un diametro di 0,63 pollici, pari a circa 16 millimetri. Il trapano si trova all’estremità del braccio robotico di Curiosity e polverizza la roccia; il materiale raccolto viene poi trasferito agli strumenti interni del rover, che ne analizzano la composizione.

Il collage raccoglie 49 immagini ravvicinate della superficie intorno ai punti di perforazione. I colori e la forma dei bordi cambiano da un riquadro all’altro perché cambiano le rocce e il materiale polverizzato visibile attorno ai fori. La pagina NASA non usa queste differenze, da sole, per attribuire una composizione specifica ai singoli campioni.

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La camera sul braccio del rover

Le immagini sono state scattate dalla Mars Hand Lens Imager, o MAHLI, una camera montata anch’essa sul braccio robotico. La sua posizione permette di fotografare da vicino la zona di lavoro dopo il prelievo. La NASA spiega che il mosaico offre una raccolta dei punti campionati fino a novembre 2026; non è una mappa completa del percorso del rover né una graduatoria delle rocce analizzate.

Curiosity è stato costruito dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, che gestisce la missione per conto dell’agenzia. La missione fa parte del programma NASA per l’esplorazione di Marte. La pagina del Photojournal non assegna una data a ogni singolo foro, quindi il numero complessivo non consente di ricostruire quando sia stato raccolto ciascun campione.

Che cosa racconta il mosaico

La serie rende visibile una fase concreta dell’attività scientifica del rover: individuare una roccia, perforarla e portare il campione agli strumenti che ne studiano la composizione. Le fotografie mostrano i punti di prelievo; per conoscere i risultati delle analisi occorre fare riferimento alle comunicazioni scientifiche specifiche, che non sono riassunte in questo collage.

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Fonte: NASA Science, “A Collage Showing 49 Drill Holes Made by NASA’s Curiosity Mars Rover”, 16 novembre 2026. Credito immagine: NASA/JPL-Caltech; uso informativo secondo le linee guida NASA per immagini e media.

Mosaico NASA dei 49 fori di campionamento di Curiosity, raccolti fino a novembre 2026. Credito: NASA/JPL-Caltech; pagina originale e regole d’uso informativo nelle linee guida NASA per immagini e media.