NASA prepara le consegne lunari: otto aziende nel programma CLPS 2

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La NASA ha selezionato otto aziende per la nuova fase del programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS), che organizza il trasporto di strumenti e attrezzature sulla superficie della Luna. La selezione non assegna automaticamente una missione a ciascuna impresa: le aziende potranno competere per i futuri incarichi di consegna. L’annuncio, pubblicato dall’agenzia il 7 novembre 2026, accompagna altri aggiornamenti sulla progettata Moon Base.

Otto aziende potranno concorrere per le missioni

Nel gruppo indicato dalla NASA figurano Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems, SpaceX e Voyager Technologies. Nell’ambito del quadro CLPS 2, le imprese potranno fornire servizi di consegna lunare e occuparsi, secondo il contratto, della gestione, costruzione e operatività dei lander che porteranno carichi scientifici, tecnologici e infrastrutturali.

La cornice CLPS 2 ha una durata prevista di dieci anni e un valore massimo complessivo di 10 miliardi di dollari. Si tratta del tetto del quadro contrattuale, non di una somma già distribuita alle otto aziende. La NASA ha inoltre portato da 2,6 a 4,2 miliardi di dollari il valore dell’attuale contratto CLPS 1.0 per sostenere gli obiettivi iniziali della fase uno della Moon Base. Il contratto originale resta in vigore fino a novembre 2028; il periodo aggiuntivo previsto per completare consegne già assegnate arriva a novembre 2033.

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Il rover PROMISE verso il polo sud lunare

Tra gli aggiornamenti c’è anche PROMISE, acronimo di Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration. La NASA ha annunciato che proseguirà lo sviluppo del rover a sei ruote, destinato al polo sud della Luna. Porterà strumenti scientifici e dimostratori tecnologici per studiare la superficie e il sottosuolo, valutare le risorse e raccogliere dati utili alla scelta dei siti di atterraggio e alla futura pianificazione delle infrastrutture.

Secondo l’agenzia, il veicolo sarà alimentato da energia nucleare per poter operare durante le lunghe notti lunari e nelle aree permanentemente in ombra, dove si ritiene possa esserci ghiaccio. Il Jet Propulsion Laboratory della NASA gestirà la missione e costruirà il rover riutilizzando componenti di volo di riserva e modelli di prova dei rover marziani Curiosity e Perseverance.

Che cosa indica il nuovo quadro

CLPS è il canale attraverso cui la NASA affida a imprese commerciali missioni di consegna di carichi sulla Luna. L’ammissione al quadro consente alle otto aziende selezionate di concorrere per opportunità future; non equivale alla conferma di una data di lancio o di una consegna per ciascuna. I dettagli delle singole missioni dipenderanno dai successivi incarichi e dai rispettivi programmi.

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Gli importi citati sono valori massimi o revisioni contrattuali descritti dalla NASA, non indicano spesa già effettuata né un finanziamento assegnato in parti uguali. L’annuncio presenta insieme contratti di trasporto, sviluppo di tecnologia e preparazione della base, ma i diversi progetti seguiranno le proprie tappe operative.

Fonte: NASA, “NASA Awards Moon Base Transportation, Technology, Science Projects”, 7 novembre 2026.

Concept artistico della vita e del lavoro sulla Moon Base; non è una fotografia di una base esistente. Credito: NASA. Linee guida NASA per immagini e media.