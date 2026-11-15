CERN, segnale LHCb a 3,2 sigma: che cosa indica il raro decadimento

LHCb ha osservato un segnale a 3,2 sigma in un decadimento rarissimo. Ecco che cosa significa e perché il risultato resta preliminare.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Un’analisi guidata dall’Università di Cambridge ha portato il segnale di un rarissimo decadimento di particelle subatomiche a 3,2 sigma. Il risultato riguarda il processo indicato come “B d → μμ”, nel quale un mesone beauty decade in due muoni. È un indizio statistico interessante, ma va letto con cautela: la stessa università precisa che i risultati non erano ancora stati sottoposti a revisione tra pari.

Che cosa ha misurato il gruppo

Il gruppo ha studiato i dati dell’esperimento LHCb, installato al Large Hadron Collider del CERN vicino a Ginevra. Secondo Cambridge, questo decadimento è estremamente raro: si verifica circa una volta ogni dieci miliardi di particelle beauty. La difficoltà sta proprio nel distinguere un segnale così debole dagli altri eventi registrati dal rivelatore.

La stima di 3,2 sigma è stata ottenuta combinando i dati del 2024 e del 2025 con precedenti raccolte, comprese quelle del periodo 2011-2018. Cambridge colloca il risultato sopra il livello di tre sigma, descritto come soglia di evidenza statistica per un fenomeno nuovo. Il numero esprime la forza statistica del segnale rispetto al fondo atteso; da solo non identifica una nuova particella.

Leggi anche Gemini in Chrome: come funziona il pannello per interrogare le pagine web

Perché si parla di “zeptoverso”

Il decadimento interessa i fisici perché misure molto precise di processi rari possono rivelare l’influenza indiretta di particelle ancora sconosciute. In questo caso, però, il segnale riguarda un decadimento di particelle già note: l’eventuale presenza di nuova fisica è una possibilità da verificare con ulteriori dati e analisi, non una conclusione dimostrata dal risultato.

Cambridge riferisce che la collaborazione, composta da circa venti ricercatori di Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi, ha presentato i risultati al CERN il 3 novembre 2026. La pagina dell’ateneo segnala anche che il lavoro non aveva ancora completato la peer review. Questa distinzione conta: “evidenza” indica un risultato promettente, mentre l’interpretazione scientifica dipende da controlli indipendenti e da conferme successive.

Che cosa osservare adesso

I prossimi passaggi saranno la pubblicazione e la valutazione del lavoro da parte della comunità scientifica, oltre a nuove misure che possano consolidare o ridimensionare il segnale. Per ora il dato aggiunge un tassello allo studio dei decadimenti rari al CERN, senza autorizzare a parlare di scoperta di nuove particelle.

Da non perdere Google porta in AI Studio la gestione dei crediti Cloud per Gemini API

Fonte: Università di Cambridge, “Physicists knock at the door of the zeptoverse”, 3 novembre 2026.

Schema tecnico del rivelatore LHCb, non una fotografia della misura. Immagine: CERN, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Licenza.