Borgo San Dalmazzo, WOW 14–15 novembre: ingresso libero e quote delle attività

WOW a Borgo San Dalmazzo: stand dalle 10 il 14 e 15 novembre, quote di orienteering e gare, sedi e chiusura degli espositori domenica alle 18.

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A Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 il Winter Outdoor Weekend propone due giornate fra sport, mostre e attività per famiglie. Il riferimento è Palazzo Bertello, ma alcuni appuntamenti si svolgono in altri spazi. Prima di partire conviene distinguere due cose: l’ingresso alla manifestazione è libero, le gare possono avere quote e requisiti propri.

Le date del salone, iniziato secondo calendario il 13 novembre, sono confermate dal Comune e dal resoconto di Cuneodice sulla presentazione. La guida qui sotto seleziona gli appuntamenti ancora in programma nel fine settimana: non certifica lo svolgimento di quelli del venerdì e non confonde WOW con la Fiera della Lumaca, prevista a dicembre.

Escursionisti su un sentiero fra colline: foto di contesto d’archivio pubblicata il 21 aprile 2026. Non mostra Borgo San Dalmazzo, il Saben Wild Trail o percorsi del programma WOW. Foto: Sebastian Quesada Ocampo / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Sabato 14 novembre: apertura alle 10 e orienteering nel pomeriggio

Il programma dell’Ente Fiera Fredda indica dalle 10 l’apertura di Palazzo Bertello, stand e area food. Alla stessa ora è prevista la partenza del Saben Wild Trail, una gara a coppie con due distanze: 18 chilometri e 800 metri di dislivello positivo, oppure 30 chilometri e 1.750 metri. Le iscrizioni rimandano a Wedosport: visitare la fiera non equivale a essere iscritti alla corsa.

Per chi cerca un’attività con mappa e bussola, il Borgo Orienteering ha ritrovo alle 14 e partenza alle 15. L’organizzatore indica una quota di 5 euro e precisa che i bambini sotto i dieci anni devono essere accompagnati da un genitore. Sono condizioni specifiche di questo appuntamento, da non estendere automaticamente alle altre attività.

Fra le proposte di contorno figurano la pump track con la propria bicicletta e le attività con animali e rapaci. Per la dimostrazione dell’elicottero della Guardia di Finanza, annunciata alle 10:30 allo stadio comunale, il programma avverte espressamente che il maltempo può comportare l’annullamento. La sede è dunque diversa dai padiglioni: questo conta nel costruire la propria giornata.

Domenica 15: arrampicata, corsa-bici e passeggiata

Anche domenica l’apertura di Bertello è fissata alle 10. Il portale turistico Piemonte Italia riporta il Globalwall Boulder Contest con qualifiche dalle 10 alle 16 e finali dalle 17 alle 19. Il programma dettagliato colloca la competizione nella palestra Globalwall e indica una quota di 20 euro, posti limitati e preadesione consigliata. Non va quindi presentata come una prova gratuita garantita a chiunque entri in fiera.

Arrampicata su una parete indoor: foto di contesto d’archivio pubblicata il 28 luglio 2026. Non raffigura la palestra Globalwall né il contest di Borgo San Dalmazzo. Foto: vivianvelazquez / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

La sfida a coppie Run-Bike prevede ritrovo alle 10:30 e partenza alle 11. Alterna corsa e mountain bike; il regolamento pubblicato vieta le e-bike e richiede casco in bicicletta e visita medica. La quota indicata è di 30 euro a coppia, con buono consumazione: prima di aderire occorre verificare direttamente disponibilità e modalità d’iscrizione.

Per un programma diverso dalle competizioni, alle 14 è annunciata una camminata non competitiva di circa cinque chilometri nel Parco Fluviale, con partenza dalla Cappella di Sant’Andrea. Alla stessa ora sono previste esibizioni di moto trial in piazza Donatori di Sangue. Sono appuntamenti contemporanei, non tappe consecutive della stessa attività.

Mostre e orari: non tutte le aree chiudono insieme

Durante il salone sono annunciate la mostra fotografica dedicata a Walter Bonatti e quella pittorica “Il velluto e la roccia”. La domenica il programma distingue la chiusura della cucina alle 17, degli stand alle 18 e di Bertello alle 20. La scheda comunale riporta invece le 22 come fine complessiva dell’evento: per visitare gli espositori è prudente usare l’orario specifico delle 18, ricontrollando gli aggiornamenti dell’organizzatore.

Per altre iniziative all’aperto nello stesso weekend, abbiamo raccolto orari e ritrovi di presìdi e pedalate per la sicurezza stradale. Per chi segue sport e territori con un orizzonte diverso, è disponibile anche il percorso del Giro d’Italia 2027.

Fonti e crediti

Consultati il 13 novembre 2026: programma dell’Ente Fiera Fredda, ancora contrassegnato come in fase di definizione; scheda del Comune; Piemonte Italia; Cuneodice, 11 novembre. Le due fotografie sono immagini reali di contesto, distribuite con licenza CC0 dal WordPress Photo Directory: autori, originali e licenza nelle didascalie.