Roma, raccolta gratuita 14–15 novembre: orari e materiali da portare

A Roma il 14–15 novembre raccolta gratuita di ingombranti, RAEE e tessili dalle 8 alle 12:30. Sabato anche sfalci: sedi e verifiche prima di andare.

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A Roma sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 tornano le raccolte gratuite del fine settimana per ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici e tessili. Le postazioni di “Ama il tuo quartiere”, iniziativa organizzata da AMA con il TGR Lazio RAI, saranno accessibili dalle 8 alle 12:30. Per chi deve liberarsi di materiali accumulati in casa, il controllo decisivo è quello sulla singola giornata: indirizzi e tipologie ammesse vanno verificati insieme.

L’avviso di Roma Capitale del 12 novembre conferma il servizio straordinario. Non si tratta di lasciare gli oggetti accanto ai cassonetti: l’appuntamento annunciato riguarda il conferimento alle eco-stazioni allestite per la raccolta. Il calendario operativo è pubblicato sul sito del gestore.

Contenitori per rifiuti e riciclo davanti a un garage: foto di contesto d’archivio pubblicata il 5 maggio 2025. Non ritrae Roma o una postazione AMA e non indica dove conferire gli ingombranti. Foto: Topher / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Sabato anche sfalci e potature

Alle postazioni sono ammessi ingombranti, legno, metalli, RAEE, abiti usati, prodotti tessili e accessori di abbigliamento. L’avviso comunale cita, fra gli esempi, vestiti e cappotti, stoffe, coperte, tende e tappezzerie, scarpe, borse e zaini. Sabato si aggiungono sfalci e potature: questa possibilità non va estesa automaticamente alla domenica.

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Il calendario AMA delle Raccolte del Weekend, consultato il 13 novembre, riporta per sabato 14 piazza Vittorio Emanuele II, davanti a via Carlo Alberto; via Pietro Silva, all’angolo con largo Raffaele Pettazzoni; e via Guglielmo Guasta, nel parcheggio sul lato di via di Trigoria. Sono esempi di sedi della giornata, non l’elenco completo.

Fra le altre postazioni del sabato figurano via Luciano Laurenzi, via Pietro Frattini, via Luisa Spagnoli e via Anguillarese. Prima di caricare un materiale particolare conviene aprire la scheda della sede scelta: un elenco generale non risolve ogni dubbio sulle condizioni di conferimento del singolo oggetto.

Domenica cambiano i punti di raccolta

Per domenica 15 novembre il calendario indica, fra le sedi, via Emilio Teza, nell’area di parcheggio all’angolo con via di Tor San Giovanni, e via Francesco Tovaglieri, nell’area di parcheggio davanti al civico 201. Compaiono inoltre via Luigi Lavazza e via di Dragone. La fascia resta 8–12:30.

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Anche il resoconto di Roma Tomorrow del 12 novembre distingue le due giornate e conferma la gratuità. Nel Municipio XIII, il calendario AMA consultato indica via Borgo Ticino, angolo via Ovada, presso il parcheggio adiacente al mercato rionale. Non basta quindi ricordare dove si era svolta una precedente raccolta: occorre leggere la data associata all’indirizzo.

Abiti appesi su una struttura con grucce: foto di contesto d’archivio pubblicata il 16 maggio 2022, illustrativa dei materiali tessili. Non documenta una raccolta AMA né oggetti effettivamente conferiti. Foto: kaorock72 / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Il controllo prima di uscire

La verifica pratica riguarda tre elementi: giorno, punto di raccolta e materiale accettato. AMA avverte che postazioni e date possono cambiare. Gli orari delle eco-stazioni non vanno poi attribuiti indistintamente ai centri fissi: Roma Capitale ne annuncia la regolare apertura nel weekend, ma per raggiungerli serve controllare il relativo orario.

Il tema dei calendari locali era emerso anche nel nostro articolo sui possibili ritardi della raccolta nell’area di Pontedera: si trattava di un disservizio diverso, non di questa iniziativa romana. Qui i materiali saranno separati per categoria e avviati alle rispettive filiere. Il recupero degli oggetti domestici va distinto anche dai processi specialistici, come il progetto per il riciclo dei pannelli solari: la notizia di quel progetto non autorizza a portare pannelli a queste postazioni.

Fonti e crediti

Verifica del 13 novembre 2026 su Roma Capitale, calendario operativo AMA e Roma Tomorrow, collegati nel testo. Foto reali di contesto d’archivio di Topher e kaorock72, WordPress Photo Directory, licenza CC0: non documentano Roma, le eco-stazioni AMA o materiali effettivamente consegnati.