Arezzo, ZTL: auto elettrica non basta per ottenere il permesso

Il Comune chiarisce le regole ZTL: requisiti per le elettriche, contributo gratuito per gli aventi diritto e vecchi pass validi fino alla scadenza.

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Ad Arezzo un’auto elettrica, da sola, non dà più diritto a ottenere un permesso ZTL. Il Comune lo chiarisce nell’avviso pubblicato il 12 novembre 2026: i nuovi rilasci richiedono un titolo previsto dal disciplinare. Per chi ha già un pass, c’è una precisazione distinta: i permessi rilasciati prima del 20 ottobre restano validi fino alla scadenza.

La comunicazione riguarda l’aggiornamento approvato con la delibera di Giunta numero 484 del 20 ottobre. La notizia del 12 novembre è dunque il chiarimento comunale sulle condizioni applicabili, non una delibera appena votata. La distinzione serve soprattutto a chi deve chiedere un’autorizzazione o capire se quella già ottenuta sia ancora utilizzabile.

Strada di Siviglia, Spagna: foto di contesto d’archivio pubblicata nel 2024. Non mostra Arezzo e non identifica l’alimentazione dei veicoli. Foto: Nilo Velez / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Requisiti del permesso e gratuità sono due verifiche

La ricostruzione pubblicata da L’Ortica il 10 novembre aveva già descritto il superamento dell’accesso generalizzato per le elettriche: occorre possedere i requisiti per una delle autorizzazioni del disciplinare. La testata distingue inoltre il contributo per il permesso dalle imposte di bollo, che restano dovute.

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Il Comune conferma l’abrogazione dell’articolo 30 e il mantenimento dell’agevolazione dell’articolo 30 bis. Per i veicoli esclusivamente elettrici intestati a soggetti aventi titolo al pass, come residenti, dimoranti e attività, resta la gratuità del contributo, escluse le imposte di bollo.

In pratica, prima si verifica il diritto a ottenere il permesso; poi si valuta il trattamento economico. Un automobilista che arrivi da fuori città non può usare la sola alimentazione del mezzo come risposta a entrambe le domande. Anche chi rientra in una categoria ammessa deve controllare le condizioni del proprio caso, senza trasformare gli esempi dell’avviso in un elenco completo dei beneficiari.

Che cosa controllare sul vecchio pass

La validità residua delle autorizzazioni precedenti al 20 ottobre è confermata espressamente nell’avviso. Per questi titolari il primo dato utile è quindi la scadenza del documento già posseduto. Il rinnovo richiede invece di verificare il titolo previsto dalle regole aggiornate: la precedente concessione legata a un’elettrica non dimostra, da sola, quale requisito permetta un nuovo rilascio.

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Può aiutare tenere separati tre elementi nella richiesta di chiarimenti agli uffici: data del permesso, scadenza e situazione per la quale si domanda l’accesso. Sono informazioni diverse dalla marca o dal modello dell’automobile. Il breve avviso non permette di risolvere tutte le situazioni personali e non specifica una procedura unica per qualsiasi richiedente.

Automobile in un parcheggio: foto di contesto d’archivio pubblicata nel 2026. Non mostra un permesso ZTL né documenta Arezzo o un veicolo elettrico. Foto: Midhun P / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Il controllo è telematico, l’autorizzazione resta necessaria

Il Comune indica 24 varchi elettronici e precisa che il permesso cartaceo non va esposto sul cruscotto, salvo il contrassegno disabili C.U.D.E. L’assenza del foglio visibile non va quindi interpretata come libertà di accesso: il controllo digitale riguarda la gestione del permesso, mentre i requisiti per ottenerlo restano da verificare.

Per i dubbi il riferimento indicato è il Servizio Polizia locale, con il numero 0575 377578 e l’indirizzo permessiztl@comune.arezzo.it. Nella pagina comunale è collegato anche il disciplinare aggiornato: chi deve rinnovare o richiedere un pass può partire da quel riferimento e chiedere conferma delle condizioni che lo riguardano.

Una regola locale da distinguere dal mercato delle elettriche

Questa comunicazione riguarda Arezzo. Le condizioni di accesso vanno lette città per città, come mostra anche il nostro approfondimento sulla Fascia Verde di Roma e sulle relative deroghe. Per il quadro commerciale resta separata l’analisi delle immatricolazioni di elettriche e plug-in a ottobre: quote di mercato e diritto a un pass comunale rispondono a domande differenti.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 13 novembre: Comune di Arezzo, avviso del 12 novembre, e L’Ortica, articolo del 10 novembre, collegati nel testo. Foto di contesto d’archivio: Nilo Velez e Midhun P, WordPress Photo Directory, CC0; provenienza e licenza nelle didascalie. Le immagini non documentano la ZTL di Arezzo.