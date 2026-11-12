Salari e contratti, intesa tra imprese e sindacati: firma ufficiale a dicembre

Intesa del 12 novembre su rappresentanza e contrattazione. Gli obiettivi, il ruolo del CNEL e perché non annuncia aumenti uguali per tutti.

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CGIL, CISL e UIL e tredici organizzazioni datoriali hanno raggiunto il 12 novembre un’intesa su rappresentanza, contrattazione e salari. Il passaggio è confermato dalle comunicazioni di Confindustria, Confartigianato e CNEL. Per chi lavora, il punto da tenere fermo è questo: si tratta di un accordo sulle regole della contrattazione, non dell’annuncio di un aumento uguale per tutte le buste paga.

Confartigianato precisa che la sottoscrizione ufficiale è prevista per dicembre. La notizia di oggi riguarda quindi l’intesa raggiunta dalle parti; importi, decorrenze e conseguenze per i singoli rapporti di lavoro non possono essere ricavati automaticamente dai comunicati che la presentano.

Utensili da falegnameria: foto di contesto d’archivio pubblicata nel 2024, non documenta le imprese firmatarie o la trattativa. Foto: Lukasz Jasinski / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Rappresentanza e rinnovi: gli obiettivi dichiarati

Confindustria descrive un percorso per rafforzare la contrattazione collettiva, favorire rinnovi tempestivi e sostenere la crescita dei salari. Maurizio Marchesini, vicepresidente per il Lavoro e le Relazioni industriali, collega questi obiettivi alla produttività delle imprese e alla difesa del potere d’acquisto. Sono finalità dell’accordo illustrate dall’associazione: i comunicati non dimostrano che siano già state raggiunte.

Un altro nodo è il peso effettivo delle organizzazioni che firmano i contratti. Misurare la rappresentanza serve, nell’impostazione esposta dalle parti, a contrastare la concorrenza esercitata attraverso contratti sottoscritti da soggetti scarsamente rappresentativi. Per i dipendenti conta la qualità delle tutele; per le imprese che applicano condizioni corrette conta anche il confronto con concorrenti che possono sostenere costi contrattuali differenti.

Il tema va distinto dai singoli rinnovi di settore. Nel contratto delle Funzioni locali già raccontato da LSDI, per esempio, l’oggetto erano aumenti e decorrenze di uno specifico comparto. L’intesa odierna riguarda invece il quadro delle relazioni tra le organizzazioni, senza fornire una tabella retributiva universale.

Che cosa sottolinea l’artigianato

Confartigianato pone l’accento sull’autonomia del proprio sistema contrattuale e sul ruolo del territorio. Secondo la sua comunicazione, il contratto di riferimento deve essere individuato considerando settore di attività e natura giuridica dell’impresa; la contrattazione territoriale mantiene una funzione nell’adattamento delle tutele alle micro e piccole aziende.

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L’associazione segnala anche il riconoscimento del welfare contrattuale erogato attraverso gli organismi bilaterali. Specifica che le prestazioni rivolte alla generalità dei dipendenti concorrono al trattamento economico complessivo quando sono esigibili e quantificabili. Queste condizioni sono essenziali: il richiamo al welfare non consente di trattare qualsiasi servizio aziendale come una somma già disponibile nello stipendio.

Edificio per uffici: foto di contesto d’archivio pubblicata nel 2024, non identifica la sede delle organizzazioni coinvolte. Foto: Justin Nealey / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Il ruolo del CNEL e le verifiche ancora necessarie

Il presidente del CNEL Renato Brunetta richiama l’Archivio nazionale dei contratti come base del percorso. Nel suo commento, il deposito dei contratti e la disponibilità di dati oggettivi possono contribuire a misurare la rappresentatività delle organizzazioni. Anche qui occorre distinguere il ruolo prospettato per l’archivio dai risultati futuri della misurazione.

Per comprendere gli effetti concreti serviranno il testo definitivo, la sottoscrizione annunciata e i passaggi applicativi nei diversi sistemi contrattuali. Dai comunicati letti non si ricavano una nuova paga minima valida per tutti, un aumento immediato o una scadenza identica per ogni rinnovo. Attribuire oggi questi effetti all’intesa significherebbe andare oltre quanto documentato.

Il contrasto ai contratti meno tutelanti si inserisce in un contesto più ampio, diverso dalla misurazione del lavoro irregolare e dell’economia non osservata. Rappresentanza contrattuale e regolarità del lavoro sono questioni collegate alla qualità dell’occupazione, ma non sono indicatori intercambiabili.

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