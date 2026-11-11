Italia–Romania Under 19 oggi alle 15:30: biglietto gratuito nominativo ad Ancona

Italia–Romania Under 19 oggi alle 15:30 al Del Conero e su RaiSport. Biglietto gratuito nominativo, calendario nelle Marche e aggiornamento dei convocati.

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L’Italia Under 19 affronta oggi, mercoledì 11 novembre, la Romania allo stadio Del Conero di Ancona: calcio d’inizio alle 15:30 e diretta su RaiSport. È la prima partita del Round 2 di qualificazione all’Europeo. Per assistere dagli spalti l’ingresso è gratuito, ma serve un titolo di accesso nominativo: la gratuità non significa quindi accesso senza biglietto.

Le indicazioni arrivano dall’aggiornamento FIGC del 10 novembre e dall’avviso del Comune di Ancona del 9 novembre. L’appuntamento apre una settimana di gare nelle Marche, con gli Azzurrini impegnati anche a Fano e Fermo. I tre incontri appartengono allo stesso girone, ma hanno sedi e orari diversi.

Scarpini da calcio e calzettoni sulla linea del campo. Foto d’archivio pubblicata il 9 febbraio 2022: immagine di contesto, non di un calciatore della Nazionale Under 19. Foto: mdburnette / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Biglietto gratuito: dove trovare il collegamento aggiornato

La FIGC indica nel comunicato più recente il portale Vivaticket e pubblica i collegamenti per scaricare i biglietti delle tre partite dell’Italia. Il Comune rimanda invece a ticketing.figc.it. Per evitare di confondere i due riferimenti, il punto di partenza è la pagina federale aggiornata, scegliendo il collegamento relativo alla partita desiderata.

Le fonti confermano la necessità del titolo nominativo, ma questa verifica non certifica quanti posti siano ancora disponibili. Non sono qui attestati neppure orari di apertura dei cancelli, parcheggi dedicati o eventuali documenti aggiuntivi richiesti all’ingresso. Prima di partire resta utile controllare le condizioni riportate dalla biglietteria ufficiale: il calendario della gara, da solo, non risponde a queste domande organizzative.

Il calendario dell’Italia tra Ancona, Fano e Fermo

Dopo la Romania, l’Italia incontrerà l’Ucraina sabato 14 novembre alle 15:30 a Fano, con diretta su RaiPlay. La terza partita sarà contro Israele martedì 17 novembre alle 13 a Fermo, con diretta su RaiSport. Sono gli orari italiani riportati nel programma federale e nell’avviso comunale.

Il Del Conero ospiterà anche Romania–Ucraina il 17 novembre: non è una seconda partita dell’Italia ad Ancona. Per chi vuole seguire gli Azzurrini dal vivo, la distinzione fra le tre città è dunque essenziale. Per chi li segue a distanza, cambia anche il canale indicato per l’appuntamento di sabato rispetto a quelli di oggi e martedì.

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Nickerson Field della Boston University. Foto d’archivio pubblicata il 15 gennaio 2024: illustra un campo da calcio e non mostra il Del Conero di Ancona. Foto: Jonathan Desrosiers / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Cosa assegna questo turno e l’ultima novità nei convocati

Il gruppo A6 mette in palio tre posti per la terza e decisiva fase di qualificazione, prevista a marzo. Superare il Round 2 non equivale ancora a ottenere un posto nella fase finale dell’Europeo. È un percorso distinto da quello dell’Under 21 già raccontato da LSDI: cambiano categoria, squadra e competizione.

Nell’aggiornamento della vigilia la FIGC comunica inoltre l’indisponibilità per problemi fisici del portiere Alessandro Longoni e la convocazione al suo posto di Andrea Maran, del Modena. È una variazione rispetto all’elenco ancora presente nell’avviso comunale: per la rosa aggiornata fa riferimento la comunicazione federale del 10 novembre.

Per Massimiliano Favo la gara ha anche un legame personale con Ancona, dove è stato calciatore e allenatore del club cittadino. L’iniziativa è separata da Casa Azzurri on Tour a Milano dal 12 al 15 novembre: quella è un’attività di piazza, con condizioni di partecipazione proprie, e non la biglietteria della Nazionale Under 19.

Fonti e crediti

Verifica dell’11 novembre 2026 sulle pagine esatte FIGC e Comune di Ancona collegate nel testo. Il Comune riprende informazioni federali: non è una testimonianza indipendente sulla squadra. Le due foto sono immagini di contesto d’archivio, con fonte e licenza nelle didascalie; non documentano questa gara, i giocatori convocati o lo stadio Del Conero.