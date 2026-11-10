Milano, calcio gratis in piazzale Selinunte dal 12 al 15 novembre: orari e accesso

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A Milano, dal 12 al 15 novembre, piazzale Selinunte ospiterà un campetto aperto al pubblico e attività con il pallone: è la nuova tappa di Casa Azzurri on Tour, annunciata dalla FIGC il 10 novembre. L’iniziativa «Il calcio torna in piazza» propone un’esperienza gratuita nel quartiere di San Siro, in concomitanza con l’impegno della Nazionale allo stadio Meazza. Per giocare sarà possibile presentarsi anche senza una squadra già costituita.

Per chi accompagna bambini e ragazzi, le informazioni da controllare sono soprattutto tre: l’apertura cambia secondo il giorno, è prevista documentazione da compilare e i minorenni devono avere l’autorizzazione di un genitore o tutore. La gratuità dell’esperienza non elimina questo passaggio organizzativo.

Pallone e cono su erba sintetica. Foto d’archivio pubblicata il 12 gennaio 2024: immagine di contesto, non del campetto di piazzale Selinunte. Foto: Jonathan Desrosiers / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Quattro giorni, tre fasce di apertura

L’inaugurazione è prevista giovedì 12 novembre alle 16:30. Il calendario comunicato dagli organizzatori indica apertura fino alle 19 nella prima giornata; venerdì 13 novembre dalle 16 alle 19; sabato 14 e domenica 15 dalle 10:30 alle 19. Il luogo indicato è piazzale Selinunte: è qui che si svolge l’attività di piazza, da distinguere dall’appuntamento calcistico al Meazza.

Il resoconto pubblicato il 10 novembre da Mi-Lorenteggio, che riprende l’annuncio istituzionale, riporta lo stesso programma. Le fasce del fine settimana sono quindi più ampie di quelle di giovedì e venerdì. Prima di scegliere quando andare, conviene riferirsi al giorno preciso, senza considerare l’orario dell’inaugurazione valido per tutte le date.

Si può partecipare anche da soli

Il format prevede la formazione delle squadre sul posto: non occorre arrivare con un gruppo già organizzato. Accanto al campetto sono annunciate aree per palleggi, prove di abilità e street skills, insieme ad animazione per partecipanti e accompagnatori. Il materiale sportivo sarà messo a disposizione da adidas; l’organizzazione annuncia anche merende con la collaborazione di Esselunga.

Questo rende la tappa una proposta di gioco condiviso, anziché un torneo al quale iscrivere preventivamente una squadra completa. Nel comunicato consultato non sono specificati turni individuali, durata garantita delle partite o numero massimo di partecipanti: non è possibile ricavare da quell’annuncio una prenotazione o la disponibilità di un posto a un determinato orario.

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Un pallone in un cortile. Foto d’archivio pubblicata il 29 novembre 2025: non documenta Casa Azzurri a Milano nel 2026. Foto: appealdahal / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Documenti e informazioni ancora da verificare

Ai partecipanti viene richiesta la compilazione della documentazione prevista dall’organizzazione. Per i minorenni serve l’autorizzazione di un genitore o tutore. Le due pagine consultate non pubblicano il dettaglio dei moduli né indicano un elenco di documenti da portare: prima della visita è utile verificare gli eventuali aggiornamenti della FIGC, senza presumere procedure aggiuntive o un’iscrizione online non annunciata.

La notizia riguarda un’iniziativa locale di novembre, distinta dal progetto scolastico Racchette in Classe 2027, che segue adesioni e calendario propri. Anche il precedente confronto fra Italia e Francia in Nations League offre il contesto sportivo, ma non contiene le condizioni di accesso a questo campetto. Per partecipare contano gli avvisi della tappa milanese.

Fonti e crediti

Verifica del 10 novembre 2026: annuncio FIGC delle 14:53 e resoconto Mi-Lorenteggio delle 15:11, collegati nel testo. Le fotografie sono immagini d’archivio di contesto, pubblicate nel 2024 e nel 2025: non documentano piazzale Selinunte o l’evento del 2026. Pagine originali, autori e licenza CC0 sono indicati nelle didascalie.