Italia-Sudafrica oggi alle 12:40, anche su TV8: Locatelli al debutto

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Italia–Sudafrica si gioca oggi, sabato 7 novembre 2026, alle 12:40 all’Allianz Stadium di Torino, con diretta anche in chiaro su TV8. Il rugby azzurro torna davanti al pubblico italiano per la quarta giornata del Nations Championship. Giacomo Nicotera guiderà la squadra da capitano; Samuele Locatelli è stato scelto titolare per il suo esordio in Nazionale.

Il riferimento per organizzare la visione è la guida pubblicata da Sky il 6 novembre: partita su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e TV8, con streaming su NOW. La pagina dedicata di TV8 presenta la sfida con i campioni del mondo. L’orario indicato è quello italiano.

Alle 12 lo studio Sky, alle 12:40 la partita

Per chi segue i canali Sky, il collegamento di preparazione comincia alle 12 su Sport Uno e Sport Arena, con Diego Dominguez e Andrea De Rossi. Il calcio d’inizio è previsto quaranta minuti dopo. La guida colloca lo studio successivo alla gara alle 14:40: è un appuntamento di palinsesto, non la garanzia che l’incontro termini esattamente a quell’ora.

TV8 offre l’opzione in chiaro per la partita. L’inizio dello studio Sky non va quindi esteso automaticamente anche al canale gratuito: nella programmazione consultata sono appuntamenti distinti. La telecronaca annunciata da Sky è affidata a Francesco Pierantozzi, con il commento di Federico Fusetti.

Locatelli dal primo minuto, Nicotera capitano

La formazione annunciata il 5 novembre e riportata da Sky prevede Locatelli con il numero 7, insieme ad Alessandro Ortombina e Lorenzo Cannone in terza linea. Nicotera è il capitano; Paolo Garbisi e Alessandro Fusco compongono la mediana, cioè la coppia che collega gli avanti al gioco dei trequarti.

Dietro, Mirko Belloni è l’estremo, Ange Capuozzo e Monty Ioane le ali; Leonardo Marin e Paolo Odogwu sono i centri. In seconda linea figurano Federico Ruzza e Niccolò Cannone, mentre Muhamed Hasa e Simone Ferrari affiancano Nicotera in prima linea. La distribuzione della panchina è di sei avanti e due trequarti: la composizione dà una misura delle alternative scelte, senza anticipare chi entrerà o in quale momento.

Si tratta del XV comunicato prima della gara, non della certificazione che non possano intervenire variazioni dell’ultima ora. L’esordio di Locatelli è il dato nuovo da osservare in campo; non autorizza da solo un pronostico sul confronto con gli Springboks.

Le parole del capitano alla vigilia

Nella conferenza del 6 novembre raccontata da OnRugby, Nicotera ha descritto la responsabilità della fascia e la risposta del gruppo alle assenze. Il capitano ha sottolineato che «i nuovi hanno alzato il livello» degli allenamenti e ha indicato nella costruzione di un’identità comune il lavoro da portare avanti.

Il suo bilancio guarda anche alle tre partite estive, giudicate dal capitano insoddisfacenti per il gruppo. Le gare di novembre, nella sua lettura, devono servire a ritrovare fiducia nel gioco e nella squadra. Sono obiettivi dichiarati alla vigilia, da valutare attraverso la prestazione di oggi.

Torino apre il mese delle partite in casa

Come ricorda la presentazione di Juventus, che ospita l’incontro, Torino inaugura la serie interna dopo le trasferte estive. Seguiranno Argentina a Genova il 14 novembre e Fiji a Udine il 21; il fine settimana finale è previsto a Twickenham dal 27 al 29 novembre. Non è dunque un appuntamento isolato: oggi comincia una sequenza di impegni ravvicinati.

Per organizzare anche il resto del weekend sportivo, LSDI ha raccolto gli orari nel punto sul Gran Premio MotoGP del Qatar e nell’articolo sul GP di Formula 1 in Brasile.

Fonti e crediti

Informazioni verificate il 7 novembre prima della partita: guida Sky del 6 novembre e pagina TV8 per la trasmissione; Sky del 5 novembre per il XV annunciato; OnRugby del 6 novembre per le dichiarazioni; Juventus per sede e calendario. Le fotografie, collegate agli originali nelle didascalie, sono di Stefano Delfrate e riguardano Italia–Nuova Zelanda del 23 novembre 2024 a Torino: non documentano la gara odierna.