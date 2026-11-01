New York, Crippa secondo in 2h06:14: il miglior piazzamento italiano dal 1996

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Yeman Crippa è secondo alla maratona di New York del 1° novembre 2026: chiude in 2h06:14, a tredici secondi dallo svedese Andreas Almgren, vincitore in 2h06:01 al debutto sui 42,195 chilometri. Il podio maschile si completa con Kamohelo Mofolo, del Lesotho, in 2h06:26. Per il pubblico italiano il risultato ha due significati diversi: torna un azzurro tra i primi tre e arriva il miglior piazzamento maschile dal 1996.

Il resoconto della FIDAL del 1° novembre conferma tempi e ordine d’arrivo. Il secondo posto racconta una gara rimasta aperta fino al finale, senza coincidere con un nuovo primato personale: per capire la prestazione bisogna leggere insieme posizione, cronometro e andamento delle due metà.

La gara si decide dopo un lungo tratto in gruppo

La ricostruzione di SportMediaset, aggiornata alle 18:25, descrive un passaggio a metà percorso con ventitré atleti ancora raccolti in pochi secondi. Crippa transita quarto in 1h04:04. All’accelerazione dello statunitense Zouhair Talbi risponde tornando sul battistrada: il primo tentativo di separare la corsa non produce una fuga duratura.

Al trentesimo chilometro i primi diciassette sono ancora in due secondi; Crippa viene rilevato in quattordicesima posizione a 1h30:27. Cinque chilometri più avanti è decimo, ma il suo 1h45:34 resta vicinissimo all’1h45:33 del leader Conner Mantz. In questa fase il numero della posizione, letto da solo, potrebbe suggerire una difficoltà che il distacco cronometrico non mostra.

La selezione arriva nella parte conclusiva, con Crippa, Almgren e il campione uscente Benson Kipruto protagonisti dell’allungo. È poi lo svedese a imporsi. Il riscontro Reuters pubblicato da CNA conferma il margine finale di tredici secondi sull’italiano.

Due metà diverse, due riferimenti storici

Crippa corre la prima metà in 64 minuti e 4 secondi e la seconda in 62 minuti e 10 secondi. La differenza è di un minuto e 54 secondi: è il cosiddetto negative split, cioè una seconda metà più veloce della prima. Il confronto riguarda due frazioni della stessa lunghezza; non significa che ogni singolo chilometro sia stato progressivamente più rapido.

La FIDAL distingue anche i precedenti italiani. Eyob Faniel era arrivato terzo nel 2021: l’attesa per un nuovo podio è quindi di cinque anni. I trent’anni riguardano invece il piazzamento, perché per trovare un italiano più avanti del secondo posto di oggi si torna alla vittoria di Giacomo Leone nel 1996. Il dato completa il risultato senza trasformarlo in un record cronometrico.

Epis undicesima, Chepkirui vince tra le donne

Giovanna Epis conclude undicesima in 2h28:55, risultato riportato sia dalla federazione sia da SportMediaset. La gara femminile va a Sheila Chepkirui in 2h24:36. Reuters riferisce il sorpasso conclusivo di Jessica McClain su Hellen Obiri: l’americana finisce seconda in 2h24:42, la keniana terza in 2h24:43. Solo un secondo separa dunque il secondo e il terzo posto.

Per altri risultati dell’atletica italiana, su LSDI sono disponibili il racconto della gara europea di Battocletti nei 10.000 metri e il bilancio della squadra agli Europei.

Fonti e crediti

Le due fotografie di Steven Pisano sono dell’edizione 2014 e illustrano la corsa a Brooklyn; non ritraggono Crippa nella gara odierna. Pagine originali e licenza sono indicate nelle rispettive didascalie.