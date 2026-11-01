Deep Purple, due concerti rinviati: biglietti validi per i recuperi

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I Deep Purple hanno rinviato i concerti di Lipsia del 31 ottobre e di Amburgo del 1° novembre 2026 dopo un’emergenza medica che ha reso necessario il ricovero di Ian Gillan. Lo ha comunicato il gruppo il 31 ottobre; l’organizzatore tedesco RBK Fusion conferma il rinvio delle due serate. I biglietti acquistati resteranno validi per le nuove date, che nei comunicati consultati non sono ancora indicate.

Per chi dall’Italia aveva programmato di raggiungere la Germania, l’informazione utile è quindi duplice: gli spettacoli previsti alla QI Arena e alla Sporthalle non si svolgono nelle date originarie, mentre i titoli d’ingresso conservano validità per i recuperi. Non è stata annunciata una data per il ritorno sul palco del cantante.

Quali serate sono coinvolte e cosa vale per i biglietti

Il comunicato dei Deep Purple identifica con precisione i due appuntamenti: sabato 31 ottobre alla QI Arena di Lipsia e domenica 1° novembre alla Sporthalle di Amburgo. La band esprime dispiacere per il breve preavviso e spiega che il proprio staff sta cercando il momento adatto per riprogrammare entrambi i concerti.

RBK Fusion, nella nota datata 31 ottobre, aggiunge che le nuove date saranno rese note appena definite. Per il recupero, dunque, non viene richiesto di comprare un altro ingresso: è confermata la validità di quello già acquistato. La nota non specifica invece una procedura o una scadenza per eventuali rimborsi.

Conviene conservare biglietto e conferma d’acquisto, distinguendo gli aggiornamenti sul concerto dalle condizioni di viaggio e pernottamento. Il rinvio dello spettacolo, da solo, non contiene indicazioni sulla gestione di treni, voli o alberghi prenotati separatamente. Per conoscere le opzioni relative al proprio ordine, il riferimento operativo resta il canale con cui è stato acquistato.

Le prossime tappe restano nel calendario, senza una data di rientro annunciata

Nel calendario ufficiale consultato il 1° novembre, la tappa successiva è Dortmund, alla Westfalenhalle, il 3 novembre. Seguono Berlino il 4, Francoforte il 6 e Norimberga il 7. Questi appuntamenti risultano ancora elencati: ciò descrive lo stato del programma pubblicato, senza confermare quando Gillan potrà riprendere l’attività.

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Il percorso europeo prosegue poi con Amsterdam il 9 novembre e quattro date francesi: Strasburgo il 10, Bordeaux il 12, Nantes il 13 e Lione il 15. Il calendario britannico arriva fino alla Royal Albert Hall di Londra il 25 novembre. Chi possiede un ingresso per una tappa successiva deve verificare gli eventuali nuovi avvisi riferiti a quella specifica serata.

Che cosa è stato comunicato sul ricovero

La band parla di un’emergenza medica e di ricovero, senza indicare diagnosi, tempi di dimissione o prognosi. Anche Rolling Stone Italia, nel resoconto del 31 ottobre, riporta l’assenza di dettagli sul problema di salute. Le comunicazioni consultate permettono di confermare il rinvio e le disposizioni sui biglietti; non consentono valutazioni sulla gravità o sulla durata del recupero.

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