Sanremo Giovani 2026, scelti i 15: chi passa e le tappe fino all’11 dicembre

La Rai annuncia i 15 selezionati a Roma. Nomi e canzoni, il passaggio con Area Sanremo e la finale dell’11 dicembre: un solo posto al Festival 2027.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

La Rai ha annunciato il 27 ottobre i 15 artisti che hanno superato le audizioni romane di Sanremo Giovani 2026. Nell’elenco compaiono Albe, Petit, rob e Les Votives. È un risultato intermedio: nessuno dei quindici ha ancora conquistato un posto al Festival di Sanremo 2027 e la rosa dei sei finalisti deve ancora essere definita.

Il nuovo esito, pubblicato sul sito ufficiale Rai, arriva dopo le prove dal vivo nella Sala A di via Asiago. L’aggiornamento di All Music Italia del 27 ottobre colloca le audizioni a lunedì 26 e conferma il passaggio dei quindici. Per chi segue un artista, il punto da tenere distinto è dunque l’ammissione alla selezione successiva dall’accesso alla finale televisiva.

Microfono a San Diego: immagine d’archivio pubblicata nel 2017, illustrativa del canto; non riprende le audizioni Rai. Foto: israel palacio / Unsplash, Unsplash License.

I quindici selezionati e le canzoni

Questa è la lista pubblicata dalla Rai, qui riportata in ordine alfabetico per artista. L’ordine non rappresenta una graduatoria di merito né un’indicazione sulle possibilità di vittoria:

Albe — Vuoi o non vuoi

Basim — Distanza

Dubrazil — Por Favor

Florinda — Senza ’E Te

frambo — NON DISTURBARE

Gallas — Fermo

Lea Gavino — L’ennesima canzone

Les Votives — NON IMPORTA

Neartica — Foto mossa

OCCHI — La guerra dei bottoni

Petit — SEI TU

Plasma — ENERGIA MECCANICA

rob — NON IMPARO MAI

Santamarea — Tutto questo mare dentro

Selma — Io sognerò

Anche il Corriere della Sera riporta questi nomi e titoli. La presenza di concorrenti già passati da programmi televisivi non assegna loro un diritto alla finale: il turno successivo resta affidato alla Commissione musicale.

Due percorsi portano a sei finalisti

L’articolo 6 del regolamento Rai prevede una successiva audizione a Sanremo: ai quindici provenienti da Roma si affiancheranno quindici artisti di Area Sanremo. Da ciascun percorso ne verranno scelti tre, per un totale di sei. I quindici annunciati oggi, quindi, occupano soltanto una delle due metà della selezione che precede la finale.

La decisione spetta alla Commissione presieduta da Stefano De Martino, con Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo. Il comunicato odierno indica da metà novembre il proseguimento delle selezioni legate ad Area Sanremo; non pubblica già la lista completa dei sei che vedremo nella serata conclusiva.

Da non perdere Festa Cinema Roma, svolta Genovese: cosa cambia per il pubblico

Sanremo, scorcio del porto e della città: archivio settembre 2023; non è la sede delle audizioni romane. Foto: Viktor Hesse / Unsplash, Unsplash License.

L’appuntamento in tv e il posto al Festival

Sarà Sanremo è previsto venerdì 11 dicembre, in prima serata su Rai 1, secondo l’annuncio Rai del 27 ottobre. È questa la data aggiornata da seguire: la prima presentazione del progetto, pubblicata ad agosto, indicava invece il 18 dicembre.

Il regolamento distingue inoltre le apparizioni televisive di presentazione dalla competizione conclusiva. Gli showcase dei sei finalisti hanno una funzione promozionale e non prevedono votazioni. Nella finale, invece, vota la Commissione musicale: sarà proclamato un unico vincitore, ammesso alla categoria Campioni di Sanremo 2027.

C’è anche una differenza fra le canzoni: chi vincerà porterà al Festival un brano nuovo diverso da quello della selezione. I titoli nell’elenco odierno, perciò, identificano il percorso di Sanremo Giovani e non costituiscono già un programma delle canzoni dell’Ariston.

Per il contesto del prossimo Festival sono disponibili i nostri approfondimenti sul ruolo di De Martino alla guida di Sanremo e sul regolamento 2027 e la Serata Performance. Le regole di quella gara vanno tenute distinte dalle selezioni descritte qui.

Fonti e crediti

Verifica del 27 ottobre 2026: Rai, annuncio dei quindici e data della finale; regolamento ufficiale, articoli 1, 6, 7 e 8, con modifiche pubblicate da Rai; All Music Italia, aggiornamento sulle audizioni; Corriere, riscontro dell’elenco. Le immagini sono d’archivio e non documentano le audizioni del 26 ottobre; autori, originali e licenza sono indicati nelle didascalie.