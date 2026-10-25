Festa del Cinema di Roma, vince Clio Barnard: oggi le repliche

Il verdetto della Festa del Cinema di Roma e il calendario delle repliche di domenica 25 ottobre: le sale, gli orari e i limiti delle informazioni disponibili.

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I See Buildings Fall Like Lightning di Clio Barnard ha vinto il premio per il miglior film alla Festa del Cinema di Roma 2026. Il verdetto del concorso Progressive Cinema è stato annunciato sabato 24 ottobre: lo confermano il palmarès della Fondazione Cinema per Roma e il resoconto ANSA. Per chi vuole vedere i titoli premiati, l’appuntamento utile è già oggi, domenica 25 ottobre, con le repliche dell’ultima giornata.

Il film di Barnard ottiene anche un riconoscimento per l’interpretazione di Anthony Boyle. Il premio al miglior attore è condiviso con Paolo Pierobon per Brianza: due interpreti, dunque, e due opere differenti. Nell’intervento riportato da ANSA, la regista collega il suo lavoro alle pressioni affrontate dai giovani per ottenere anche le condizioni minime di vita. È il tema che accompagna la vittoria, senza trasformare il premio in una misura del successo commerciale del film.

I riconoscimenti da distinguere

La giuria presieduta da Jan Komasa assegna il Gran Premio della Giuria a The Life and Deaths of Wilson Shedd di Tim Blake Nelson. Rafiki Fariala vince la regia per Congo Boy; Victoria Luengo è la migliore attrice per Sants. La sceneggiatura premia Abia Castillo, Diego Rabasa e Diego Luna per Ceniza en la boca.

Il Premio del Pubblico Terna va invece, ex aequo, a Congo Boy e Mustang di Kasia Smutniak. Qui il giudizio è degli spettatori, che hanno votato dopo la proiezione ufficiale e la prima replica: va distinto dal riconoscimento attribuito dalla giuria al miglior film. Il palmarès offre perciò più percorsi di visione, senza una classifica unica che metta tutti i titoli sullo stesso piano.

Dove rivedere i film domenica 25 ottobre

La Fondazione ha pubblicato il calendario delle repliche dei vincitori. La proiezione del miglior film, I See Buildings Fall Like Lightning, è fissata alle 21:30 in Sala Petrassi. Nella stessa sala, alle 10:30, è previsto Congo Boy. Gli orari riportati si riferiscono alla giornata di domenica 25 ottobre a Roma.

In Sala Sinopoli il programma propone Mustang alle 11, Ceniza en la boca alle 15 e The Life and Deaths of Wilson Shedd alle 21. Chi vuole recuperare la prova premiata di Pierobon trova Brianza alle 18 al Teatro Olimpico Acea.

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Al MAXXI sono annunciati Clementine Orange alle 16, Sants alle 18:30 e Yesterday the Eye Didn’t Sleep alle 21. Il documentario Dans la gueule de l’ogre è invece in programma alle 18:30 nella sala 3 del Cinema Giulio Cesare. Gli appuntamenti sono distribuiti in sedi diverse: scegliere il titolo significa controllare anche il luogo, soprattutto quando due spettacoli iniziano alla stessa ora.

Cosa verificare prima di organizzarsi

L’elenco ufficiale documenta la programmazione, ma non certifica la disponibilità di posti al momento della lettura. Prima di spostarsi conviene verificare il singolo spettacolo nei canali della manifestazione. Da questi annunci non si ricavano inoltre date di uscita nazionale o disponibilità in streaming dei film: le repliche romane sono appuntamenti del festival e non vanno confuse con una distribuzione già confermata per tutta Italia.

Il verdetto aggiorna il racconto dell’edizione dopo l’apertura con Paolo Genovese e il precedente annuncio del premio alla carriera a Julianne Moore. Per il pubblico la novità concreta è poter scegliere le ultime repliche conoscendo gli esiti del concorso.

Fonti e crediti

Fotografie d’archivio, non della premiazione 2026: Auditorium, World Travel & Tourism Council, originale Flickr, CC BY 4.0; Clio Barnard, Karloz Byrnison / Festival Ambulante, originale Flickr, CC BY-SA 2.0. Immagini riprodotte integralmente; eventuali versioni ridimensionate mantengono i crediti.