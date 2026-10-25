F1 Austin, pole ad Antonelli: Verstappen secondo, Leclerc quarto

Il risultato delle qualifiche di Austin del 24 ottobre 2026: tempi verificati, differenza fra classifica e griglia e orario italiano della gara.

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Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti: nelle qualifiche di sabato 24 ottobre ad Austin ha fermato il cronometro a 1’34”035, davanti a Max Verstappen e Isack Hadjar. Per il pubblico italiano il risultato nuovo è questo: la Mercedes del bolognese ha ottenuto il miglior tempo della sessione che precede la gara di domenica. Charles Leclerc ha chiuso quarto, Lewis Hamilton quinto.

La cronaca ufficiale della Formula 1 registra la settima pole stagionale di Antonelli, ottenuta con il primo tentativo in Q3. Il vincitore della gara deve ancora essere deciso.

I tempi: Verstappen a 179 millesimi, Ferrari quarta e quinta

La tabella dei risultati di Grandprix.com conferma i tempi dei primi cinque. Verstappen ha ottenuto 1’34”214: sottraendo il tempo di Antonelli, il distacco è di 179 millesimi. Hadjar ha girato in 1’34”250, Leclerc in 1’34”267 e Hamilton in 1’34”311. Fra Hadjar e Leclerc ci sono appena 17 millesimi: un margine ridotto che, nella classifica della sessione, separa la terza dalla quarta posizione.

Le prime dieci posizioni nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti, 24 ottobre 2026 Posizione Pilota Tempo Q3 1 Kimi Antonelli 1’34”035 2 Max Verstappen 1’34”214 3 Isack Hadjar 1’34”250 4 Charles Leclerc 1’34”267 5 Lewis Hamilton 1’34”311 6 George Russell 1’34”476 7 Oscar Piastri 1’34”803 8 Lando Norris 1’35”049 9 Arvid Lindblad 1’36”049 10 Liam Lawson Nessun tempo in Q3

La tabella descrive la sessione, mentre la griglia può cambiare per le penalità. La F1 segnala cinque posizioni da scontare per Lindblad, per il superamento del numero consentito di motori a combustione interna: il nono tempo non garantisce il nono posto al via.

Russell sesto, Norris arretra dopo il giro cancellato

Anche la pagina del weekend pubblicata da Mercedes registra Antonelli primo e George Russell sesto, quest’ultimo in 1’34”476. La differenza fra i due compagni, calcolata sui tempi pubblicati, è di 441 millesimi. Le due Mercedes hanno dunque concluso la stessa sessione in posizioni diverse, con entrambe le Red Bull e le due Ferrari inserite fra loro.

La cronaca F1 segnala anche un giro cancellato a Norris per i limiti della pista: Piastri chiude settimo e Norris ottavo. Per le McLaren conta questo ordine finale, diverso dalle posizioni provvisorie degli ultimi tentativi.

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La gara di domenica: partenza alle 21 italiane

Il resoconto F1 fissa il via di domenica 25 ottobre alle 15 locali di Austin, corrispondenti alle 21 in Italia, dopo il passaggio all’ora solare. La scheda ufficiale del circuito indica 56 giri su un tracciato lungo 5,513 chilometri. Per seguire il Gran Premio è utile tenere separati l’orario italiano e quello texano, soprattutto nel fine settimana del cambio d’ora.

Mercedes descrive una pista con asfalto irregolare e una prima sequenza di curve che richiede precisione: il lavoro sull’assetto deve conciliare il giro veloce con la gestione delle gomme su più giri. La pole offre ad Antonelli la posizione migliore nelle qualifiche; non misura da sola il passo sulla distanza e non assegna il risultato della domenica.

Il quadro del campionato prima di questa sessione è ricostruito nel nostro articolo sul possibile titolo di Antonelli ad Austin. Per il percorso del pilota italiano resta disponibile anche il racconto della vittoria a Monza. Qui il fatto appena acquisito è la pole texana: l’esito della gara resta aperto.

Fonti e crediti

Le due fotografie sono d’archivio e non documentano le qualifiche di Austin 2026. Autori, pagine originali e licenze sono indicati nelle didascalie.