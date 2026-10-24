Antonelli, titolo F1 ad Austin: cosa deve succedere per vincere

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Kimi Antonelli arriva al Gran Premio degli Stati Uniti con il primo match point della sua stagione: se domenica si incastreranno risultati molto particolari, il ventenne bolognese potrà diventare campione del mondo di Formula 1 già ad Austin. La possibilità è reale sul piano matematico, ma non è lo scenario più probabile. Per chiudere il titolo servono una vittoria dell’italiano e risultati molto negativi dei principali rivali, a partire dal compagno Mercedes George Russell.

La posta in gioco è storica: l’ultimo italiano a vincere il Mondiale piloti fu Alberto Ascari nel 1953. Antonelli guida la classifica dopo 17 Gran Premi, con cinque appuntamenti ancora da disputare dopo il fine settimana texano. Il vantaggio gli permette di guardare al traguardo con margine, ma non di trasformare già Austin in una formalità. Qualifiche e gara diranno se il primo verdetto arriverà subito o se la volata proseguirà in Messico.

Kimi Antonelli in pista con la Mercedes nel GP del Bahrain 2026: fotografia d’archivio, non scattata ad Austin. Foto: Liauzh/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

La combinazione che serve per il titolo

Alla vigilia del weekend Antonelli ha 340 punti. Russell è secondo a quota 238, con 102 punti di distanza; seguono Lewis Hamilton a 229, Max Verstappen a 221, Charles Leclerc a 215 e Lando Norris a 201. La classifica ufficiale F1 fotografa una leadership ampia, costruita dopo otto vittorie e altri sei podi, ma il regolamento lascia ancora abbastanza punti in palio perché più piloti restino matematicamente in corsa.

Per capire il match point bisogna guardare al calendario: dopo Austin rimarranno cinque Gran Premi, quindi un massimo di 125 punti per ciascun pilota. Per essere irraggiungibile alla fine di domenica, Antonelli dovrebbe avere un margine superiore a quel bottino. La combinazione più lineare indicata da Formula 1 parte dalla vittoria del bolognese e da un Russell non oltre il nono posto, cioè decimo o più indietro. Anche i risultati di Hamilton e Verstappen dovrebbero essere abbastanza bassi da impedire loro di restare in corsa matematica.

Non basta quindi che Antonelli vinca, né è sufficiente che Russell perda qualche punto. Il britannico dovrebbe lasciare per strada quasi tutto il vantaggio possibile a disposizione del vincitore, mentre gli altri inseguitori più vicini dovrebbero chiudere lontano dal podio. È una combinazione possibile, ma dipende da più variabili contemporaneamente: passo delle vetture, affidabilità, strategia, gestione delle gomme e incidenti o penalità. Proprio per questo il team e il pilota hanno descritto Austin come una possibilità, senza trattare il titolo come un risultato già acquisito.

Austin mette alla prova la Mercedes

Le prime indicazioni cronometriche non consegnano ad Antonelli un vantaggio netto sul giro secco. Nella seconda sessione di prove libere, la FIA ha registrato Charles Leclerc davanti a tutti in 1’35”291, con Antonelli secondo a 42 millesimi e Verstappen terzo a 189. Russell ha chiuso quinto. Sono tempi raccolti nelle prove, non una previsione certa della griglia o della gara: i carichi di carburante, le gomme e i programmi dei team possono modificare il quadro, ma il gruppo di testa appare ravvicinato.

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Due monoposto in lotta al Circuit of the Americas durante il GP degli Stati Uniti 2021: immagine d’archivio del circuito, non della gara in corso. Foto: rsyphotography/Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

La pista di Austin misura 5,513 chilometri e il Gran Premio si corre su 56 giri. Il suo tracciato alterna curve veloci, cambi di direzione e frenate impegnative: per Antonelli e Mercedes il lavoro del sabato servirà a trasformare la buona prestazione delle libere in una posizione di partenza favorevole e in una vettura equilibrata sulla distanza. Un piazzamento davanti ai rivali può aiutare la corsa al titolo, ma da solo non modifica il conteggio dei punti.

Veduta aerea del Circuit of the Americas. La fotografia mostra il circuito e non documenta il weekend 2026. Foto: Spheroidite/Wikimedia Commons, CC0.

Per il pubblico italiano gli orari sono favorevoli a una serata di gara: le qualifiche sono previste sabato alle 23 e il via del Gran Premio domenica alle 21, ora italiana. Il cambio all’ora solare in Italia avviene nella notte tra sabato e domenica. La partenza del GP è fissata alle 15 locali di Austin, con 56 giri in programma salvo neutralizzazioni o interruzioni.

Se la combinazione del titolo non dovesse verificarsi, il fine settimana resterà comunque decisivo per la gestione del vantaggio. Un risultato solido può allontanare Russell e ridurre il numero di occasioni disponibili agli inseguitori; un ritiro o una gara complicata, invece, riaprirebbero la lotta e sposterebbero la pressione sulle tappe successive. In calendario, dopo il Texas, ci sono Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. La matematica assegna ad Antonelli il controllo della situazione, non la certezza dell’esito.

Conclusioni finali

Antonelli può conquistare il Mondiale ad Austin, ma la finestra è stretta: deve vincere e gli inseguitori devono perdere punti in misura sufficiente a portare il suo margine oltre i 125 ancora disponibili. Il dato più importante per i tifosi è distinguere il match point dalla certezza: il titolo domenica è una possibilità concreta sul piano dei calcoli, mentre il vantaggio in classifica rende più probabile che la contesa prosegua. Le qualifiche e la gara chiariranno se il traguardo arriverà in Texas o nelle cinque prove successive.

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