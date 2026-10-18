Jonathan Milan campione del mondo, Ganna bronzo: cosa cambia

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Jonathan Milan è di nuovo campione del mondo dell’inseguimento individuale, due anni dopo il primo titolo, e Filippo Ganna completa la giornata azzurra con il bronzo. Ai Mondiali su pista di Shanghai, venerdì 16 ottobre, Milan ha battuto in finale il danese Frederik Madsen. Prima, in qualifica, aveva fermato il cronometro a 3’58”850: nuovo record mondiale e primo tempo sotto i quattro minuti nella storia della specialità.

Il risultato ha un doppio valore. Conferma che Milan può tornare a essere protagonista anche su pista dopo essersi affermato su strada, e mostra la profondità italiana nell’inseguimento: Ganna, già sei volte iridato nella disciplina, è salito sul terzo gradino del podio. Il prossimo passaggio per il ciclismo azzurro sarà trasformare questo patrimonio individuale in continuità verso Los Angeles 2028.

Jonathan Milan (maglia Lidl-Trek) al Tour of AlUla 2026. Immagine d’archivio, non riferita alla gara mondiale di Shanghai. Foto: Z thomas/Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Il record prima della finale

La prestazione più veloce è arrivata nella sessione di qualificazione. Milan ha corso i quattro chilometri in 3’58”850, migliorando il primato che apparteneva a lui stesso. Il tempo gli ha garantito l’accesso alla finale per l’oro e ha cambiato le attese della giornata: non era più soltanto uno dei favoriti, ma l’uomo da battere.

La prova di qualificazione e la finale hanno funzioni diverse. Nella prima conta ottenere un tempo sufficiente per entrare negli scontri decisivi; le due prestazioni più rapide si giocano il titolo, mentre le successive due si affrontano per il bronzo. Il record non assegnava quindi automaticamente la maglia iridata, ma dava a Milan una misura concreta della condizione e un segnale forte agli avversari.

Un oro costruito anche sulla rivalità interna

In finale Milan ha superato Madsen e ha conquistato la medaglia d’oro. Ganna, pochi minuti prima, aveva battuto Rasmus Pedersen nella finale per il terzo posto. L’Italia ha così portato due atleti sul podio della stessa prova, una combinazione rara in una specialità che richiede potenza, tenuta e precisione nel distribuire lo sforzo lungo sedici giri.

Il confronto tra i due azzurri ha anche una storia recente: Ganna ha dominato a lungo l’inseguimento internazionale, mentre Milan aveva già vinto il titolo nel 2024. Il passaggio di testimone non è una rinuncia di Ganna, che resta competitivo e ha aggiunto un’altra medaglia mondiale alla propria carriera. È piuttosto il segnale che l’Italia dispone di più soluzioni per puntare ai massimi risultati.

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Ritratto di Jonathan Milan nel 2026. Foto: Joost Pauwels/Wikimedia Commons, CC0.

Filippo Ganna sul podio del Campionato europeo a cronometro 2025. Immagine d’archivio, non riferita ai Mondiali di Shanghai. Foto: Kakoula10/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Perché il risultato guarda già a Los Angeles

I Mondiali di Shanghai sono il primo grande appuntamento del nuovo ciclo che porta ai Giochi olimpici del 2028. L’inseguimento individuale non è una prova olimpica, ma la condizione e la tecnica sviluppate in questa disciplina alimentano anche il lavoro dell’inseguimento a squadre, che invece assegna medaglie olimpiche. Milan e Ganna conoscono bene quel formato: insieme a Simone Consonni e Francesco Lamon hanno fatto parte del quartetto d’oro a Tokyo 2020 e di quello bronzo a Parigi 2024.

Non basta però sommare medaglie individuali per prevedere un podio olimpico. Il quartetto richiede cambi coordinati, gestione dei turni e preparazione comune, oltre alla selezione dei componenti che saranno in forma nel momento decisivo. L’oro di Milan e il bronzo di Ganna offrono indicazioni positive, ma il percorso passa dalle prossime gare, dal lavoro di squadra e dai risultati dell’intero gruppo.

Conclusioni finali

Il titolo mondiale di Jonathan Milan, accompagnato dal record del mondo in qualifica e dal bronzo di Filippo Ganna, è una delle notizie più importanti per il ciclismo italiano di questa stagione. Dice che Milan può eccellere anche oltre la strada e che Ganna resta un riferimento di livello mondiale. Il valore più duraturo si misurerà nei prossimi appuntamenti: Shanghai consegna agli azzurri una base ambiziosa per il ciclo olimpico, non una garanzia anticipata di risultato.

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