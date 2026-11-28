Cremonini a Bologna il 28 novembre: porte alle 18:30, show alle 21

Cremonini suona sabato 28 novembre all’Unipol Arena: orari, treno speciale, parcheggio e servizi per organizzare l’arrivo al concerto.

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Cesare Cremonini è atteso stasera, sabato 28 novembre, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con il tour AMATOUR. Il calendario sul sito ufficiale dell’artista conferma la tappa bolognese. Per chi deve organizzare l’arrivo, l’arena indica apertura delle porte alle 18:30 e inizio dello spettacolo alle 21:00; l’accesso “early entry” è previsto dalle 18:00.

Orari e indirizzo dell’Unipol Arena

Il concerto si svolge in via Gino Cervi 2, a Casalecchio di Reno, nell’area metropolitana di Bologna. La pagina dell’evento sul sito dell’Unipol Arena riporta la sequenza “early entry” alle 18:00, porte alle 18:30 e show alle 21:00. Sono gli orari pubblicati dalla venue; chi ha un titolo di ingresso anticipato dovrebbe attenersi alle indicazioni associate al proprio biglietto.

La venue segnala biglietti disponibili fino a esaurimento posti, ma non indica quanti ne restino. Prima di partire è quindi opportuno controllare la disponibilità sui canali ufficiali di vendita.

Il treno speciale per raggiungere e lasciare l’arena

Per l’andata, la venue indica un biglietto speciale di andata e ritorno acquistabile su BoxerTicket e valido, nel giorno del concerto, su qualsiasi corsa della linea ferroviaria S2A Bologna–Vignola. La fermata Casalecchio Palasport si trova a pochi passi dall’Unipol Arena.

Al termine dello spettacolo sono previste corse straordinarie da Casalecchio Palasport verso Bologna Centrale, con fermata intermedia a Casalecchio Garibaldi. La pagina dell’arena precisa che queste corse sono riservate ai possessori del biglietto speciale BoxerTicket: non sono indicati orari di partenza, perciò conviene verificare gli aggiornamenti del servizio prima del viaggio.

Parcheggio e servizi interni

Chi arriva in auto può prenotare online, tramite TicketOne, il parcheggio di via Fausto Coppi, nei limiti dei posti disponibili. All’interno dell’arena i bar accettano pagamenti elettronici; il guardaroba è indicato al costo di 5 euro.

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La pagina della venue raccoglie le informazioni operative e l’organizzatore indicato è Live Nation. Il calendario dell’artista elenca anche altre date bolognesi il 27 e il 30 novembre e ulteriori appuntamenti a dicembre, ma questa scheda riguarda il concerto di sabato 28.

Fonti: calendario ufficiale di Cesare Cremonini; informazioni per il concerto dell’Unipol Arena. Altri aggiornamenti sono nella sezione Spettacolo e TV.

Immagine d’archivio: pubblico davanti a un palco durante un concerto; non ritrae Cesare Cremonini né la data di Bologna. Tony Rojas / Unsplash, pagina della fotografia, riutilizzata secondo la Unsplash License.