Milan Games Week 2026, il programma dal 27 al 29 novembre

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La Milan Games Week & Cartoomics è in programma dal 27 al 29 novembre. Il calendario ufficiale raccoglie appuntamenti dedicati a videogiochi, fumetti, cosplay e intrattenimento distribuiti nelle tre giornate. Per orientarsi, ecco alcuni momenti segnalati dagli organizzatori: orari e palchi sono riportati nel programma online, che resta il riferimento per eventuali aggiornamenti.

Venerdì 27: apertura e ospiti sul Central Stage

Il programma del venerdì apre alle 11 con la cerimonia inaugurale sul Central Stage, con Kurolily e Lodovica Comello. Alle 15 è previsto un incontro con Matthew Modine, presentato dagli organizzatori attraverso il percorso tra cinema e Stranger Things. Nel corso della giornata sono in calendario anche attività sul collezionismo Pokémon e One Piece e le finali europee del circuito R6 EML Challenger di Rainbow Six Siege.

Sabato 28: fumetti, videogiochi e community

La giornata di sabato comprende, tra gli altri appuntamenti, lo showcase di Bill Morrison, un incontro dedicato ai videogiochi indipendenti in Italia e attività di gioco di ruolo. La scaletta affianca incontri con autori e creator a momenti per le community cosplay e K-pop. I titoli e gli spazi cambiano durante la giornata: chi vuole seguire un ospite specifico può consultare il calendario per fascia oraria.

Domenica 29: parata e appuntamenti di chiusura

Per domenica il programma segnala la parata di Star Wars per i 50 anni della saga, oltre a incontri sul fumetto, sul videogioco e sulle community cosplay. Sono previsti anche appuntamenti musicali e attività sul K-pop. Il calendario completo permette di confrontare gli orari dei diversi palchi e scegliere in anticipo quali seguire.

Dove consultare il programma

Le date indicate sono venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre 2026. La pagina Eventi di Milan Games Week & Cartoomics pubblica la programmazione per giorno e orario; per informazioni pratiche aggiornate, come accessi e biglietti, è consigliabile fare riferimento ai canali ufficiali della manifestazione.

Immagine d’archivio: Matheus Bertelli / Pexels, pagina della fotografia, utilizzata con Pexels License. Licenza: Pexels.

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