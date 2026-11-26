NHK Trophy, Daniel Grassl in gara a Tokyo: orari italiani e programma

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Daniel Grassl sarà l’unico pattinatore azzurro impegnato nel singolo maschile dell’NHK Trophy, in programma alla Keio Arena di Tokyo. La tappa, la sesta e ultima del circuito ISU Grand Prix, si disputa venerdì 27 e sabato 28 novembre: il CONI ha pubblicato gli orari italiani delle due prove.

Gli orari italiani di Grassl

Venerdì 27 novembre, ore 11:00: programma corto del singolo maschile.

programma corto del singolo maschile. Sabato 28 novembre, ore 11:30: programma libero del singolo maschile.

Il ventiquattrenne di Merano arriva a Tokyo dopo il secondo posto conquistato a metà novembre a Skate America, secondo quanto riferisce il CONI. La gara giapponese è l’ultima occasione del circuito per raccogliere punti in vista della finale: l’accesso è riservato ai sei migliori pattinatori di ciascuna specialità. Il comunicato del CONI indica che la finale si terrà a Chongqing, in Cina, dal 10 al 12 dicembre.

La tappa conclusiva del Grand Prix

L’NHK Trophy è la sesta e ultima tappa stagionale dell’ISU Grand Prix di pattinaggio di figura. Per seguire l’azzurro, gli appuntamenti da segnare sono quindi due, entrambi nel singolo maschile: il corto di venerdì e il libero di sabato. Gli orari riportati sono quelli italiani, come specifica il programma del CONI.

Il CONI aveva già pubblicato il programma degli azzurri al Finlandia Trophy, un’altra tappa del circuito internazionale.

Fonte: CONI, comunicato del 26 novembre 2026.

Immagine d’archivio: Daniel Grassl ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Foto di Asatur Yesayants / YantsImages, CC BY-SA 4.0; scheda e attribuzione su Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

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