Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2028: date dal 21 al 29 gennaio

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I Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028 si svolgeranno da venerdì 21 a sabato 29 gennaio. Le date sono state definite con un accordo tra il Comitato Olimpico Internazionale e il comitato organizzatore. Il CONI ha comunicato l’intesa il 23 novembre 2026.

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Apertura il 21 gennaio, poi otto giorni di gare

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La cerimonia inaugurale è prevista per il 21 gennaio 2028. A seguire, il programma si estenderà per otto giorni di competizioni, fino a sabato 29. Si tratta della quinta edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali.

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La manifestazione riunirà circa 1.600 atleti. Il comunicato del CONI non riporta ancora il calendario delle singole discipline né il dettaglio delle località e degli impianti per ciascuna gara: per ora, la novità confermata riguarda le date complessive.

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Le sedi e le strutture per il 2028

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Secondo il comitato organizzatore, circa il 70% delle sedi previste è stato utilizzato anche per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le altre sono strutture già presenti sul territorio; alcune sono in fase di ristrutturazione o ampliamento in vista dell’evento.

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Per chi segue gli sport invernali o sta valutando di assistere ai Giochi, la finestra da segnare è quindi quella tra il 21 e il 29 gennaio 2028. Orari, sedi per disciplina e modalità di accesso non sono specificati nell’annuncio del 23 novembre e andranno verificati quando saranno pubblicati dai canali ufficiali.

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Fonte: CONI, “Dolomiti Valtellina 2028, confermate le date”, 23 novembre 2026.

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Immagine: paesaggio d’archivio della Val Zebrù in Valtellina; la foto non ritrae sedi o gare dei Giochi 2028. Foto di Marcobarci, via Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0. Ridimensionata e convertita in WebP senza ritaglio.