European Basketball Week al via: la LBA ha aderito all’iniziativa

La XXIII European Basketball Week si svolge dal 25 novembre al 3 dicembre. Nel weekend precedente capitani e arbitri LBA hanno indossato la maglia Special Olympics.

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La XXIII European Basketball Week si svolge dal 25 novembre al 3 dicembre 2026. In Italia la Lega Basket Serie A ha aderito con un’iniziativa nelle partite del fine settimana precedente: capitani e arbitri hanno indossato la maglia Special Olympics, mentre gli speaker hanno richiamato i valori dello sport unificato. Le informazioni e le date sono riportate da Special Olympics Italia nel comunicato del 20 novembre.

Che cosa ha fatto la LBA

Secondo l’organizzazione, sabato 21 e domenica 22 novembre i capitani delle squadre e gli arbitri della LBA hanno indossato la maglia ufficiale della European Basketball Week 2026. Negli stessi palazzetti, gli speaker hanno accompagnato le partite con annunci per presentare il movimento Special Olympics e lo sport unificato.

L’azione ha anticipato l’avvio della settimana europea. Il comunicato collega la campagna alla promozione dei diritti, delle capacità e delle opportunità delle persone con disabilità intellettiva; non attribuisce l’iniziativa a una singola squadra o a una partita specifica.

La finestra indicata da Special Olympics Italia va da mercoledì 25 novembre a giovedì 3 dicembre 2026. L’annuncio non pubblica un calendario di appuntamenti per ogni città o palazzetto: non consente quindi di associare la campagna a singole gare oltre alle attività LBA già descritte per il 21 e 22 novembre.

La fotografia che accompagna l’articolo è un’immagine d’archivio di basket indoor: non ritrae la LBA, atleti Special Olympics o le attività della settimana europea. Foto: Wallace Chuck / Pexels, licenza Pexels.

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